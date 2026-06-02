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GOSSIP - LIFESTYLE
Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε το πρώτο της μπάνιο στη θάλασσ
ζε
clock 21:00 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ζέτα Μακρυπούλια απόλαυσε το πρώτο της μπάνιο για φέτος και μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η όμορφη ηθοποιός πόζαρε, φορώντας ένα απλό μαύρο μπικίνι, που ταίριαζε άψογα στο καλλίγραμμο σώμα της, και τα απαραίτητα γυαλιά ηλίου. 

«Πρώτη βουτιά για φέτος, αφού μπήκε πλέον επίσημα το καλοκαίρι! Το καλοκαίρι πάντα μου φέρνει χαρά, αν και το φετινό επέλεξα να το περάσω κάνοντας θεατρική περιοδεία… Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλοι μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by @zeta_makripoulia_official

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