Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ποινικοποίηση της Γυναικοκτονίας τώρα

Με επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέρχεται έντονα στην Κυβερνητική απραξία στο πεδίο της Έμφυλης Βίας και των γυναικοκτονιών και ζητά εξηγήσεις, στη σκιά της νέας γυναικοκτονίας που διαπράχθηκε χθες.

Μιλά ευθέως για τις ευθύνες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τα θεσμικά ελλείμματα και τα νομικά κενά στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και στην πάταξη των γυναικοκτονιών, ενώ καταγγέλλει ηθελημένη θεσμοποίηση του μισογυνισμού και του σεξισμού, που ενσωματώνονται στην καρδιά της λειτουργίας των θεσμών.

Ταυτόχρονα, παραθέτει την επί σχεδόν 3 χρόνια άρνηση του Πρωθυπουργού να απαντήσει στις σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις της και εν γένει να συζητήσει το μείζον αυτό ζήτημα.

Ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΘΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ;







ΣΤΙΣ ΠΟΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ;







Την 1 Ιουνίου 2026 άλλη μία γυναικοκτονία διαπράχθηκε, άλλη μία γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, με την Ελληνική Πολιτεία να νίπτει τας χείρας της.

Αυτή είναι η πολλοστή επίκαιρη ερώτηση που καταθέτω, έχοντας καταθέσει δεκάδες επίκαιρες ερωτήσεις και πραγματοποιήσει δεκάδες παρεμβάσεις προς τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, μεταξύ των οποίων και εσείς, έχοντας υπογραμμίσει την τεράστια ευθύνη της Πολιτείας και την άμεση αναγκαιότητα πρωτοβουλιών, αλλά και την συνενοχή του πολιτικού συστήματος, που αναπαράγει τον μισογυνισμό, τον σεξισμό και την υποτίμηση της γυναίκας, ακόμη και στην καρδιά των θεσμών.







Ειδικότερα:



Από τις 27/11/2023 μέχρι και 1-4-2024 κατέθεσα 14 επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό, με θέμα την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος και μάλιστα κακουργήματος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και για τα ελλιπή μέτρα προστασίας των γυναικών, της αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, της έμφυλης βίας και της κακοποίησης στη χώρα μας. Η επίκαιρη ερώτηση, την οποία επί 14 φορές αρνήθηκε να απαντήσει, είχε το ακόλουθο περιεχόμενο:







«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ



ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ







ΘΕΜΑ: «ΠΟΙΝΙΚOΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ;»







(Επανακατατίθεται για 13 η φορά)







Όπως οφείλετε να γνωρίζετε και να αναγνωρίσετε, στην Ελλάδα η έμφυλη βία, η κακοποίηση και οι δολοφονίες γυναικών επειδή είναι γυναίκες δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Οι κρατικοί μηχανισμοί είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και πάντως ανίκανοι να προστατεύσουν τα θύματα, ενώ συχνά η κακοποίηση αναπαράγεται ή ανατροφοδοτείται από τους ίδιους τους θεσμούς, που επαναθυματοποιούν το θύμα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς αν μιλήσει με θύματα, αν ακούσει τις ηχητικές καταγραφές στην Άμεση Δράση από γυναίκες που ζητούν απελπισμένα βοήθεια την ώρα που κακοποιούνται ή αν επισκεφθεί ξενώνες όπου φιλοξενούνται γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Παρά τις λεκτικές επετειακές διακηρύξεις σας και την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος με βίντεο όπως αυτό που δημοσιοποιήσατε στα τέλη Νοεμβρίου 2023, επ’ αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες υπολείπονται παρασάγγας των απαιτούμενων για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, της κακοποίησης γυναικών, των γυναικοκτονιών. Ο κατάλογος των θυμάτων μεγαλώνει καθημερινά και κάθε ημέρα αδράνειας και απραξίας σας σας καθιστά συνυπεύθυνους για κάθε νέα κακοποίηση και γυναικοκτονία.







Το 2022, στην Συνέντευξη Τύπου που δώσατε ως Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχατε δηλώσει:







«Ναι» στον όρο γυναικοκτονία αλλά για το δημόσιο διάλογο», αποκλείοντας την νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας ως διακριτής αξιόποινης πράξης. Στο πλαίσιο της τοποθέτησης αυτής, δείξατε να αγνοείτε το πραγματικό περιεχόμενο του όρου, αφού αναπαραγάγατε το στερεότυπο ότι «οι γυναικοκτονίες είναι αυτό που κάποτε ονομάζαμε εγκλήματα πάθους», ενώ αιτιολογήσατε την άρνηση θεσμοθέτησης της γυναικοκτονίας ως ποινικού αδικήματος, διερωτώμενος εάν η ζωή ενός παιδιού ή ενός γέροντα έχει μικρότερη αξία από τη ζωή μιας γυναίκας! Βεβαίως, η έννοια και η σκοπιμότητα της ποινικοποίησης της γυναικοκτονίας δεν είναι να αναβιβάσει την ζωή μιας γυναίκας ως υπέρτερη μιας άλλης ανθρώπινης ζωής, ούτε να υποτιμήσει την ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού ή ενός ηλικιωμένου, αλλά να πατάξει αποτελεσματικά την δολοφονία μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα, από τον σύντροφο, σύζυγο, συγγενή, πρώην σύντροφο, που αισθάνεται ότι έχει επάνω σε αυτή τη γυναίκα εξουσία ζωής ή θανάτου, περιφρονώντας ακριβώς την αξία της ζωής της.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1.-Θα ποινικοποιήσει η Κυβέρνησή σας τη γυναικοκτονία, ως αυτοτελές έγκλημα και δη κακούργημα; Σε θετική



περίπτωση, τι περιμένετε για να προχωρήσετε επιτέλους; Σε αρνητική περίπτωση, θεωρείτε και σήμερα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι περιττή;

2.- Ποια μέτρα έχετε λάβει για την εξάλειψη των γυναικοκτονιών, της ενδοοικογενειακής βίας, της έμφυλης βίας, της κακοποίησης; Πώς αξιολογείτε τα μέτρα αυτά μέχρι σήμερα και τι περαιτέρω προτίθεσθε να κάνετε και πότε; Ποιος ο



σχεδιασμός σας στον τομέα της εξάλειψης της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών και ποιος ο προϋπολογισμός που διαθέτετε, με ποια κατανομή πόρων;







Αθήνα, 01/04/2024»







Το βράδυ της 1-4-2024, μετά την 14η φορά απηύθυνα την ίδια επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, δολοφονήθηκε ακόμη μια γυναίκα, η 28χρονη Κυριακή Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε μεταβεί



αναζητώντας, μάταια, βοήθεια, και προσκρούοντας στην ανάλγητη, ανεκπαίδευτη και αχαρακτήριστη γραφειοκρατία και έλλειψη μηχανισμών προστασίας στην οποία αναφέρομαι στις επίκαιρες ερωτήσεις μου και που συνοψίσθηκαν στην αδιανόητη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», που εισέπραξε η άτυχη Κυριακή, αφού την είχαν παραπέμψει στο να καλέσει το 100, λίγες μόνο στιγμές πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, δολοφονημένη, ανυπεράσπιστη, έχοντας ενημερώσει τον εκφωνητή του 100 ότι ο δράστης ήταν ήδη εκεί, ότι τον έβλεπε και έχοντας εισπράξει την απάντηση «Να στείλω το περιπολικό εκεί;».

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 16/5/2024 άλλη μια γυναίκα δολοφονήθηκε, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει επανειλημμένα την κακοποίησή της από τον ίδιο δράστη στις Αρχές. Την ακριβώς προηγούμενη ημέρα, στη Βουλή, είχα



ρωτήσει τον Πρωθυπουργό, τι θέλετε: Θέλετε να γίνει κι άλλη γυναικοκτονία; Δυστυχώς, αυτό που εύκολα μπορούσε να προβλέψει οποιοσδήποτε, συνέβη. Μια νέα γυναικοκτονία, απόδειξη της Κυβερνητικής και Κρατικής απραξίας έναντι της πιο ακραίας μορφής έμφυλης βίας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς και ο κ. Χρυσοχοΐδης σε συνεντεύξεις



σας ισχυρίζεστε ότι “οι γυναίκες καταγγέλλουν, διότι αισθάνονται ασφαλείς”!

Στις 21/6/2024 άλλη μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, στην Αλεξανδρούπολη. Στις 13/7/2024 ακόμη μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Αμφιλοχία. Την 1/12/2024 άλλη μια γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγο της. Στις 3/1/2025 άλλη μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μετά από βάναυση κακοποίηση από τον σύντροφό της.

Στις 24/7/2024, όταν συνάντησα τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο, τον ρώτησα ενώπιον του κ. Τασούλα, τότε Προέδρου της Βουλής, πότε σκοπεύει να απαντήσει στις δεκάδες επίκαιρες ερωτήσεις που του έχω καταθέσει. Τότε με σκωπτική διάθεση, ο Πρωθυπουργός μου απάντησε: «Μα καταθέτετε συνεχώς την ίδια ερώτηση! Καταθέστε μια άλλη…»

Φυσικά, εννοούσε την επίκαιρη ερώτηση που επιμένω να καταθέτω για τις γυναικοκτονίες. Βεβαίως, δεν είναι αλήθεια ότι καταθέτω μία και την ίδια ερώτηση αφού έχω καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό για σειρά θεμάτων, από το 2023 μέχρι σήμερα, για την Δαδιά και τον Έβρο, την Πολιτική Προστασία, την Εξωτερική Πολιτική, την Γενοκτονία των Παλαιστινίων και τη στάση της Ελλάδας έναντι του Ισραήλ, την Οικονομική Πολιτική και την Πολιτική έναντι του Χρέους, την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, το Κράτος Δικαίου και άλλα θέματα. Ωστόσο, η αποστροφή του λόγου του κ. Μητσοτάκη και η ρητή άρνηση απάντησης στην ερώτηση που έχω καταθέσει τις περισσότερες φορές, από την μία υποδηλώνει περιφρόνηση και απαξίωση για ένα ζήτημα που αφορά την ύπαρξη και τη ζωή των γυναικών στη χώρα μας, από την άλλη υπαγορεύει την επανάληψη της κατάθεσης της ερώτησης, όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να πράξετε οι Κυβερνώντες το καθήκον σας έναντι των γυναικών, των παιδιών, των πολιτών αυτής της χώρας.

Μόλις την 3/1/2025, άλλη μία γυναικοκτονία προστέθηκε στον θλιβερό απολογισμό, ενόσω ο Πρωθυπουργός απαξιούσε να απαντήσει και να λάβει μέτρα ενώ στις 13/2/25 στις Σέρρες διαπράχθηκε ακόμη μία γυναικοκτονία, ενώ καθημερινά δημοσιοποιούνται περιστατικά ακραίας βίας κατά των γυναικών.

Στις 16/1/2025 δηλώθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι ο Πρωθυπουργός ήταν διαθέσιμος να απαντήσει στις 17/1/2025 σε ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη, που μόλις είχε κατατεθεί, πλην όμως δεν ήταν διαθέσιμος ο ερωτών. Ωστόσο, εγώ αμέσως δήλωσα ότι διατίθεμαι να συζητηθεί η δική μου πολλάκις κατατεθείσα επίκαιρη ερώτηση για τις γυναικοκτονίες, κατά την ημέρα που ήταν διαθέσιμος ο Πρωθυπουργός, πλην εκείνος και πάλι αρνήθηκε τη συζήτηση.

Κατόπιν επίμονης επαναφοράς του θέματος εκ μέρους μου στην Διάσκεψη των Προέδρων, ο σημερινός Πρόεδρος της Βουλής είχε δεσμευθεί ότι θα ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να γίνει συζήτηση σε επίπεδο Πολιτικών Αρχηγών για την Έμφυλη Βία. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά, ούτε αυτό έγινε, ενώ η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1.-Θα ποινικοποιήσει η Κυβέρνηση τη γυναικοκτονία, ως αυτοτελές έγκλημα και δη κακούργημα; Σε θετική περίπτωση, τι περιμένετε για να προχωρήσετε επιτέλους; Σε αρνητική περίπτωση, θεωρείτε και σήμερα ότι μια τέτοια ενέργεια είναι περιττή, ενώ θρηνούμε γυναίκες-θύματα δολοφονικής έμφυλης βίας, δηλαδή γυναικοκτονίας;

2.- Ποια μέτρα έχετε λάβει για την εξάλειψη των γυναικοκτονιών, της ενδοοικογενειακής βίας, της έμφυλης βίας, της κακοποίησης; Πώς αξιολογείτε τα μέτρα αυτά μέχρι σήμερα και τι περαιτέρω προτίθεσθε να κάνετε και πότε;

Ποιος ο σχεδιασμός σας στον τομέα της εξάλειψης της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών και ποιος ο προϋπολογισμός που διαθέτετε, με ποια κατανομή πόρων; Στις πόσες γυναικοκτονίες τελικά θα παραδεχθείτε ότι πρέπει να κάνετε κάτι;

Την ίδια ερώτηση απηύθυνα στον Πρωθυπουργό στις 8/4/2024, 15/4/2024, 22/4/2024, 13/5/2024, 20/5/2024, 11/6/2024, 17/6/2024, 25/6/2024, 1/7/2024, 8/7/2024, 21/10/2024, 11/11/2024, 18/11/2024, 25/11/2024, 2/12/2024, στις 7/1/25, στις 13/1/25, στις 20/1/25, στις 3/2/2025, στις 10/2/25, στις 17/2/25 και στις 24/2/2025, δεν σταμάτησα να ζητώ απαντήσεις.

Στις 18/11/2024, στην επίσημη ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ύπατος Αρμοστής του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μίλησε ρητά για τις γυναικοκτονίες, ως σοβαρό ζήτημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς απαντάτε στις ανησυχίες των διεθνών οργανισμών για την προστασία των γυναικών;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τιμολόγια ρεύματος: Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Ιούνιο – Παραμένει η αβεβαιότητα

Κρήτη - τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Βροχή» οι κλήσεις από την Τροχαία