Εφιάλτης ο καύσωνας - Γιατί ο κλιματισμός έγινε «είδος πολυτελείας» στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι έφτασε νωρίς φέτος, με την Ευρώπη να πλήττεται ήδη κάτω από θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ. Στη Γαλλία, ο υδράργυρος έφτασε τους 37 °C, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τον Μάιο, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε το μηνιαίο ρεκόρ του, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 34,8 °C στο Λονδίνο. Το ίδιο ισχύει και για την Ιρλανδία, με μια άνευ προηγουμένου θερμοκρασία 30,5 °C.

Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ, το 68%, δεν διαθέτει κλιματισμό ή ανεμιστήρες στο σπίτι, σύμφωνα με μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Overheated and Underprepared» (Υπερθερμανμένοι και Απροετοιμασμένοι).

Ποιες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο να αγοράσουν κλιματισμό;

Ενώ ορισμένες χώρες μπορεί να μην τον χρειάζονται — η Ευρώπη δεν είναι εξίσου ζεστή παντού — περισσότεροι από ένας στους τρεις ανθρώπους (38%) δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αγοράσουν κλιματισμό, σύμφωνα με το Euronews.

Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά σε ορισμένες από τις πιο ζεστές περιοχές της ηπείρου: 42% στη Γαλλία, 46% στην Ελλάδα, 45% στην Πορτογαλία και περισσότερο από το ένα τρίτο στην Ισπανία (34%), την Ιταλία (37%) και τη Ρουμανία (39%).

Μια ανησυχητική εικόνα, δεδομένου ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, με μερικούς από τους πιο ηλικιωμένους πληθυσμούς να συγκεντρώνονται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία ή η Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, η Μάλτα (8,5%), το Λουξεμβούργο (18%) και η Ιρλανδία (20%) εμφανίστηκαν ως οι χώρες με τα λιγότερα προβλήματα στην αγορά κλιματιστικών ή ανεμιστήρων.

Υπάρχουν, φυσικά, και άλλοι τρόποι για να διατηρούνται δροσερά τα σπίτια, όπως παραθυρόφυλλα, τέντες ή εξωτερική σκίαση.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ανθρώπων στην Ισπανία (61%), την Πορτογαλία (59%), την Ιταλία (57%) ή την Κύπρο (51%) δηλώνει ότι τα σπίτια τους δεν διαθέτουν καν αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ο καύσωνας ανησυχεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κλιματικό ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ανησυχούν για τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η ζέστη είναι η κύρια κλιματική ανησυχία για τους πολίτες της ΕΕ (85%), περισσότερο από τις πλημμύρες (80%), τις πυρκαγιές (82,5%) ή την έλλειψη νερού (80,5%).

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα υψηλή στη Μεσόγειο: το 75% στην Κύπρο, το 71% στην Ελλάδα και το 70% στη Μάλτα δηλώνουν ότι ανησυχούν «πολύ» ή «αρκετά» για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Επίσης, περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες στην ΕΕ αισθάνονται ήδη υπερβολική ζέστη στο σπίτι τους (50%), στη δουλειά τους (47%) και πάνω από το 60% στη γειτονιά τους (61%).

Οι Έλληνες αγαπούν τον κλιματισμό αλλά αποφεύγουν τα δέντρα, ενώ η Κύπρος προσαρμόζει τα ωράρια εργασίας

Η φύτευση δέντρων φαίνεται μια φθηνότερη, πιο συνεπής και φιλική προς το περιβάλλον επιλογή για να αντεπεξέλθουμε, και το 36% των κατοίκων της ΕΕ δηλώνει ότι βλέπει να εφαρμόζεται γύρω τους.

Ωστόσο, η υιοθέτηση ποικίλλει σημαντικά, καθώς τα ποσοστά κυμαίνονται από 59% αναφερόμενης φύτευσης δέντρων στην Ουγγαρία έως μόλις 22% στην Ελλάδα — το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μια άλλη αντίδραση στις πιο ζεστές ημέρες μπορεί να είναι η προσαρμογή των ωραρίων εργασίας ή των σχολικών ωραρίων.

Ωστόσο, μόνο το 15% των πολιτών της ΕΕ έχει παρατηρήσει αυτά τα μέτρα, με απαντήσεις που κυμαίνονται από 39% στην Κύπρο έως μόλις 8% στην Πορτογαλία.

Οι τοπικές αρχές φαίνονται πιο ενεργές όσον αφορά τις προειδοποιήσεις για καύσωνες — όπως τηλεφωνικές κλήσεις, γραπτά μηνύματα ή επικοινωνία μέσω των μέσων ενημέρωσης — τις οποίες ανέφερε το 57% των ερωτηθέντων.

Ταυτόχρονα, αυτός ο τύπος επικοινωνίας φαίνεται να αφορά περισσότερο την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παρά την πρόληψη, καθώς λιγότεροι πολίτες (42,5%) ανέφεραν ότι έχουν εκτεθεί σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από ακραία καιρικά φαινόμενα και τις συνιστώμενες ενέργειες.

