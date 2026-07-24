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ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones κατά της Αγίας Πετρούπολης – Στις φλόγες ακόμη δύο αποθήκες της Wildberries (βίντεο)

ρωσία ουκρανική επίθεση
clock 11:08 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αποθήκες που ανήκουν στη Wildberries, τη μεγαλύτερη εταιρεία  ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στον τομέα της Αγίας Πετρούπολης, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επίθεσης με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Τα κέντρα logistics της Wildberries στην Αγία Πετρούποληείναι μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν από ουκρανικά drones, σύμφωνα με αναφορές ρωσικών μέσων, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε μία από τις εγκαταστάσεις.

Ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ Αλεξάντρ Ντραζντένκα διαβεβαίωνε νωρίτερα μέσω Telegram πως καταρρίφθηκαν σχεδόν 60 ουκρανικά drones.

Η Wildberries, από την πλευρά της, ανέφερε πως δυο αποθήκες της στην πόλη διέκοψαν τη λειτουργία τους, χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις του ρωσικού κολοσσού έχουν μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιδρομών τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Wildberries είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Ρωσίας και το αντίστοιχο του αμερικανικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.

Κατά το Κίεβο, τα κέντρα που στοχοποιούνται από τα ουκρανικά drones εμπλέκονται στην προμήθεια εξαρτημάτων drones, εξοπλισμού πλοήγησης και άλλων στρατιωτικών εξαρτημάτων στις ρωσικές δυνάμεις.

Διαθέτει προς πώληση στον ιστότοπό της διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για drones και αλεξίσφαιρων γιλέκων.

Οι επιθέσεις εναντίον της εταιρείας, που ακολουθούν μήνες επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών δεξαμενών πετρελαίου και διυλιστηρίων, φαίνεται να έχουν ως στόχο να διαταράξουν σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού της Μόσχας και να αυξήσουν το οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Αγία Πετρούπολη

Η Αγία Πετρούπολη βρίσκεται σε απόσταση 1.100 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία και αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η περιοχή δεν αποτελεί συχνό στόχο των ουκρανικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, λόγω της συγκέντρωσης ρωσικών συστημάτων αεράμυνας γύρω από την ιστορικής σημασίας πόλη.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, τα ουκρανικά drones μπόρεσαν να διαπεράσουν πιο αποτελεσματικά τα συστήματα αεράμυνας της Ρωσίας, πλήττοντας στόχους που άλλοτε ήταν απροσέγγιστοι σε καλά προστατευόμενες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

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