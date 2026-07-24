Έπεισαν 83χρονο να οδηγήσει από την Καστοριά στην Αθήνα και να τους δώσει 37.000 ευρώ!

Χρυσές λίρες, τιμαλφή και τις οικονομίες μιας ζωής απέσπασαν μέσω τηλεφωνικής απάτης επιτήδειοι από ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καστοριά, προσποιούμενοι τους λογιστές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι δράστες κάλεσαν στο τηλέφωνο το ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει σε χωριό του δήμου Άργος Ορεστικό, λέγοντάς τους ότι εκκρεμή μεγάλη οφειλή στην Εφορία, η οποία έπρεπε να τακτοποιηθεί άμεσα για να αποφευχθούν αυστηρές κυρώσεις.

Οι ηλικιωμένοι, πείστηκαν να παραδώσουν σε αγνώστους -που λειτούργησαν ως «εισπράκτορες» της σπείρας- περίπου 20 χρυσές λίρες και πλήθος χρυσαφικών, ανυπολόγιστης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας.

Οι δράστες, διαπιστώνοντας την ευάλωτη κατάσταση των θυμάτων τους, δεν σταμάτησαν εκεί και την επόμενη ημέρα επανήλθαν τηλεφωνικά ισχυριζόμενοι ότι τα χρυσαφικά «δεν επαρκούσαν» για την εξόφληση του δήθεν χρέους.

Οδήγησε μέχρι την Αθήνα για να δώσει 37.000 ευρώ

Εφαρμόζοντας ακραίες μεθόδους χειραγώγησης, κατάφεραν και έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να μεταβεί στην τράπεζα και να σηκώσει όλες τις οικονομίες του που ανέρχονται σε 37.000 ευρώ περίπου, ενώ τον ανάγκασαν να μπει στο αυτοκίνητα του χωρίς να ενημερώσει κανέναν και να ταξιδέψει μόνος του από την Καστοριά στην Αθήνα, προκειμένου να παραδώσει ο ίδιος τα χρήματα στους «λογιστές».

Για να εξασφαλίσουν ότι η σύζυγος δεν θα προειδοποιούσε τις αρχές ή κάποιον συγγενή όσο ο 83χρονος βρισκόταν καθ’ οδόν, μέλη του κυκλώματος την κρατούσαν συνεχώς στο τηλέφωνο, μπλοκάροντας κάθε δυνατότητα επικοινωνίας της.

Η γυναίκα, βλέποντας τον σύζυγό της όμως να λείπει για πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και το χωριό, πανικοβλήθηκε, διέκοψε την τηλεφωνική σύνδεση και να ειδοποίησε την αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής κινητοποιήθηκαν αμέσως. Όταν ενημερώθηκαν για τα όσα είχαν προηγηθεί την προηγούμενη ημέρα με την παράδοση των χρυσών λιρών, σήμανε συναγερμός για την αναζήτηση του 83χρονου, ο οποίος πλέον θεωρούνταν εξαφανισμένος.

Έπειτα από ώρες αγωνίας, ο ηλικιωμένος επικοινώνησε ο ίδιος με τη σύζυγό του και την Αστυνομία. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά, καθώς είχε φτάσει στην Αθήνα, είχε συναντήσει τους δράστες και τους είχε παραδώσει τις 37.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της σπείρας,.

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