Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Έβδομος νεκρός κρατούμενος μέσα σε λίγες εβδομάδες

Ένας ακόμη θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, στην Πάτρα εντείνοντας τον προβληματισμό γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης και την παροχή υγειονομικής φροντίδας στις φυλακές.

Με το τελευταίο περιστατικό, ο αριθμός των κρατουμένων που έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο διάστημα ανέρχεται πλέον στους επτά, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και αυξανόμενη ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο κρατούμενος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την επάρκεια της ιατρικής παρακολούθησης, τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη συνολική κατάσταση στο σωφρονιστικό κατάστημα.





Έντονες αντιδράσεις και διερεύνηση



Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είχαν ζητήσει διερεύνηση των περιστατικών, καθώς και σαφείς απαντήσεις για τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύτηκαν από εκκλήσεις για άμεση λήψη μέτρων με στόχο την ενίσχυση της υγειονομικής κάλυψης και την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.





Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το πρωτόκολλο, όλες οι υποθέσεις θανάτων κρατουμένων έχουν ανατεθεί στο Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας για τη διενέργεια των σχετικών ερευνών. Μέχρι σήμερα έχουν σχηματιστεί επτά ξεχωριστές δικογραφίες, μία για κάθε περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος ή επίσημη ανακοίνωση που να φωτίζει τα αίτια των θανάτων.

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