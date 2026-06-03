Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα για τα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

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