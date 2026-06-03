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Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
πανελλαδικές εξετάσεις
clock 10:27 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα για τα μαθήματα προσανατολισμού στα οποία διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Δείτε τα θέματα για τα Αρχαία ΕΔΩ.

Δείτε τα θέματα για τα Μαθηματικά ΕΔΩ.

Δείτε τα θέματα για τη Βιολογία ΕΔΩ.

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