Κρήτη: Χειροπέδες στους νεαρούς για το δέμα με την κάνναβη

Στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ιεράπετρας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είχαν εντοπίσει από νωρίς στη Θεσσαλονίκη τα ίχνη ταχυδρομικού δέματος που περιείχε περίπου 240 γραμμάρια κάνναβης. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό των παραληπτών, επέτρεψαν στην εταιρεία να αποστείλει το πακέτο μέχρι τον τελικό προορισμό του στην Ιεράπετρα.

Όταν το δέμα έφτασε στην περιοχή, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο παρακολούθησης από τις διωκτικές αρχές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο νεαρούς μετέβη σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων και παρέλαβε το πακέτο, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό πρόσβασης που απαιτούνταν για το άνοιγμα της θυρίδας.

Αμέσως μετά την παραλαβή του δέματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και σύλληψη των δύο νεαρών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η ποσότητα της κάνναβης κατασχέθηκε, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.

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