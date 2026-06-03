Το ρομπότ που συσκευάζει τα μήλα μαζεύοντάς τα απευθείας από το δέντρο!

Ένα ρομπότ που αναλαμβάνει να τοποθετεί προστατευτικά σακουλάκια σε νεαρούς καρπούς μήλων δοκιμάζεται σε οπωρώνες της πόλης Γιαντάι, στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, μία από τις σημαντικότερες μηλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Southeast University σε συνεργασία με τεχνολογική εταιρεία και συνδυάζει τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης και έξυπνων μηχανικών βραχιόνων, με στόχο την αυτοματοποίηση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και χρονοβόρας γεωργικής εργασίας.

Η τοποθέτηση προστατευτικών σακουλών στα μήλα αποτελεί διαδεδομένη πρακτική στην Κίνα, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και στην προστασία τους από έντομα και ασθένειες. Ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί μεγάλο αριθμό εργατικών χεριών, την ώρα που ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

Tο ρομπότ κινείται ανάμεσα στις μηλιές, εντοπίζει τους καρπούς και τοποθετεί αυτόματα τα προστατευτικά καλύμματα, ενώ ερευνητές παρακολουθούν και ρυθμίζουν τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια των δοκιμών πεδίου.

«Στόχος μας είναι το ρομπότ να μπορεί να εργάζεται πλήρως αυτόνομα μέσα στον οπωρώνα. Θέλουμε ένας μόνο ρομποτικός βραχίονας να μπορεί να τοποθετεί σακουλάκια σε 600 μήλα ανά ώρα», δήλωσε ο ερευνητής Σάο Ζικάνγκ.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η βασική λειτουργία του συστήματος έχει ήδη επιτευχθεί, ωστόσο συνεχίζονται οι δοκιμές ώστε να βελτιωθούν η ακρίβεια και το ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας.

Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της κινεζικής γεωργίας μέσω της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της εξάρτησης από τη χειρωνακτική εργασία.

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