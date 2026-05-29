ΝΒΑ: Οι Σπερς συνέτριψαν τους Θάντερ στέλνοντας τη σειρά σε Game 7

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν εύκολα τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με 118-91 και ισοφάρισαν την σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας σε 3-3.

Έτσι οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές του σε Game 7 στην Οκλαχόμα.

Οι Σπερς μπήκαν με άγριες διαθέσεις από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 35-22 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους Θάντερ να βγάζουν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κάνοντας επί μέρους 25-31 για να μειώσουν στους 7 πόντους (60-53).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ωστόσο οι Σπερς ήταν καταιγιστικοί, έκαναν επί μέρους 32-13 και εκτόξευσαν την διαφορά σε επίπεδα που δεν υπήρχε επιστροφή για τους Θάντερ, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στο φινάλε του αγώνα με άνεση στην επικράτηση.

Έτσι, οι Σπερς ισοφάρισαν την σειρά των τελικών της δυτικής περιφέρειας σε 3-3 και η πρόκριση στους NBA Finals θα κριθεί στο έβδομο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην έδρα των Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31/5) στις 3:30.

O Bίκτορ Ουεμπανιάμα με 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν για ακόμη ένα ματς ο πρωταγωνιστής των Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να ξεχωρίζει για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έχοντας 10 πόντους και 11 ριμπάουντ.

