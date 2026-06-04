Ηράκλειο: Τον σταμάτησε στον δρόμο και του είπε ότι θέλει να αυτοκτονήσει

Στην Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗμεταφέρθηκε ένας 28χρονος τουρίστας από την Ολλανδία, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός προσέγγισε περαστικό και του εξέφρασε την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό και τη διαχείριση του περιστατικού.

Μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο 28χρονος μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

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