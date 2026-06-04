Κρήτη: "Βδομάδα με βδομάδα" ο τουρισμός, με πίεση και προσφορές

Σε ικανοποιητικά επίπεδα παραμένει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού να κυμαίνονται μεταξύ 75% και 80%. Ο Μάιος έκλεισε περίπου στο 70%, ενώ η εικόνα για τον Ιούνιο κινείται θετικά, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, η φετινή σεζόν εξελίσσεται πιο πιεστικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η αγορά κινείται πλέον «βδομάδα με βδομάδα», χωρίς την ίδια σταθερότητα και ορατότητα όπως στο παρελθόν.

Παρά τη θετική ροή κρατήσεων, τονίζεται ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ, αν και η προσπάθεια συνεχίζεται. Την ίδια ώρα, τα ξενοδοχεία προχωρούν ήδη σε προσφορές και ειδικές τιμολογιακές κινήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν τη ζήτηση και να προσελκύσουν επιπλέον επισκέπτες, καθώς το ενδιαφέρον για την Κρήτη παραμένει ισχυρό στις διεθνείς αγορές.

Η τουριστική δυναμική του νησιού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πόλο έλξης για τους ξένους επισκέπτες. Σε τουριστικές περιοχές όπως η Χερσόνησος, καταγράφεται έντονη παρουσία τουριστών, ωστόσο η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείων παραμένει περιορισμένη, καθώς η πλειοψηφία επιλέγει πακέτα all inclusive, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κίνηση σε εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα.

Παράλληλα, παράγοντες του κλάδου σημειώνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικά η κρίση και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα στον τουρισμό της Κρήτης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί στον βαθμό που αρχικά φοβούνταν οι επαγγελματίες.

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