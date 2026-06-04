Ηράκλειο: Μπαράζ αφίξεων σε Καλούς Λιμένες - Πίεση στα νότια σύνορα από τα νέα περιστατικά

Αυξημένες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στα νότια της Κρήτης και στη Γαύδο, με το Λιμενικό να εντοπίζει και να διασώζει περισσότερα από 350 άτομα.

Η τελευταία επιχείρηση αφορά 77 αλλοδαπούς, νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις Λιμενικές Αρχές και μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής. Ακόμα, 38 παράτυποι μετανάστες έφτασαν σε Καλούς Λιμένες νωρίτερα το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και στη συνέχεια αναχώρησαν για το Ηράκλειο.

Απανωτές καραβιές στα Καλά Λιμάνια

Υπενθυμίζεται, πως σήμερα 101 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβους, σε δύο περιστατικά νότια των Καλών Λιμένων, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα στην επιχείρηση διάσωσης τους. όλοι τους φιλοξενούνται προσωρινά στο Ηράκλειο.

Νέος συναγερμός σήμανε και στον Άγιο Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτυνας, όταν 60 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία, σε σημείο αρκετά δύσκολο για προσέγγιση εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής.

Τέλος σήμερα, σημειώθηκαν και δύο περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου, με συνολικά 77 άτομα να διασώζονται και να μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, με προορισμό τη δομή φιλοξενίας στην Αγυιά.

Αύξηση των ροών από τη Λιβύη

Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος τον Μάιο καταγράφηκε αύξηση άνω του 50% στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη.

Όπως αναφερει η kathimerini.gr, αύξηση σε σχέση με πέρυσι, ύψους 23%, παρατηρείται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία εξαμήνου, για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026.

Μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ολοκληρώσει τη δωρεά τριών μεταχειρισμένων σκαφών Lambro στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, με τη φιλοδοξία ότι οι τοπικές αρχές θα ελέγξουν και θα περιορίσουν τον αριθμό των λέμβων με μετανάστες που αποπλέουν κυρίως από το Τομπρούκ με προορισμό τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη.

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