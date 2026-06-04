Συναγερμός στη Νότια Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς μεταναστών στο Ηράκλειο

Νέα μεγάλη επιχείρηση των λιμενικών και τοπικών αρχών στην Κρήτη

, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν συνολικά 161 μετανάστες και πρόσφυγες σε δύο διαφορετικά σημεία στα νότια του Νομού Ηρακλείου .

Το χρονικό των περιστατικών

Καλά Λιμάνια Η πρώτη επιχείρηση αφορά τη διάσωση 101 ατόμων από δύο ξεχωριστά περιστατικά στη θάλασσα .

Άγιος Ιωάννης Καπετανιανά

Λίγο αργότερα, σήμανε νέος συναγερμός στις αρχές για την αποβίβαση ακόμη 60 ατόμων στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη . Η πρόσβαση στο σημείο κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Ακόμα, οι αρχές κινητοποιήθηκαν και για τρίτη διάσωση 38 ατόμων από σκάφος νότια του Ηρακλείου, με την άφιξη τους στα Καλά Λιμάνια να υπολογίζεται αργότερα το απόγευμα, οπότε αναμένεται να φτάσουν και στο Ηράκλειο γύρω στις 20.00.

Κινητοποίηση και Μεταφορά στο Ηράκλειο

Το σύνολο των διασωθέντων μεταφέρεται στην πόλη του Ηρακλείου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την καταγραφή τους.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν:

Το Λιμενικό Σώμα

για τον συντονισμό και την ασφαλή μεταφορά.

Η Πολιτική Προστασία και ο Δήμος

για τη διαμόρφωση των χώρων προσωρινής φιλοξενίας.

Ο Ερυθρός Σταυρός και εθελοντές

για τη διανομή φαγητού, νερού και ειδών πρώτης ανάγκης.

Το ΕΚΑΒ

για την υγειονομική περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη.

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών και του ιατρικού ελέγχου, θα δρομολογηθούν οι νόμιμες ενέργειες για τη μεταφορά των ανθρώπων σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας.

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