Ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι σε Πούτιν: Πρόταση για εκεχειρία και συνάντηση τετ-α-τετ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε.





Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία»



Η Ρωσία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία μέσω συμβιβασμών που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης με επικεφαλής διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων στη Μόσχα, αναφέρει το Interfax.

«Είμαστε ασφαλώς έτοιμοι και θέλουμε να συμφωνήσουμε με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Και μάλιστα στη βάση για την οποία μιλήσαμε κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία αποδέχεται τους συμβιβασμούς»



Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άνκορατζ τέθηκαν προς τη Μόσχα προτάσεις που προέβλεπαν συγκεκριμένους συμβιβασμούς.

«Στη Ρωσία τέθηκαν ζητήματα ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ορισμένους συμβιβασμούς. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτούς τους συμβιβασμούς», σημείωσε.

Όπως πρόσθεσε, το επόμενο βήμα είναι να υπάρξει αντίστοιχη αποδοχή και από την ουκρανική πλευρά.

«Τώρα χρειάζεται να συμφωνήσει και η ουκρανική πλευρά με αυτούς τους συμβιβασμούς. Τότε η σύγκρουση θα οδηγηθεί γρήγορα στη φυσική της ολοκλήρωση», υποστήριξε.





Αναφορές για τις απώλειες του ουκρανικού στρατού



Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ο Πούτιν υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είναι η έλλειψη προσωπικού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο ουκρανικός στρατός έχει μειωθεί κατά περίπου 100.000 άνδρες το τελευταίο διάστημα, ενώ οι μηνιαίες απώλειες φτάνουν τις 40.000.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί περίπου 60.000 λιποταξίες, ενώ χαρακτήρισε ανεπαρκή τα αποτελέσματα της ουκρανικής επιστράτευσης.

«Η συμφωνία δεν αποκλείει τον έλεγχο του Ντονμπάς»



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν προτεραιότητα της Μόσχας είναι μια συμφωνία ή ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι δύο στόχοι δεν είναι ασύμβατοι.

«Ο έλεγχος ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς και η επίτευξη μιας συμφωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους», δήλωσε.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο συνάντησης του Ρώσου προέδρου με επικεφαλής μεγάλων διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, μεταξύ των οποίων τα Reuters, Associated Press, AFP και DPA.

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