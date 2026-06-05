ΒΟΑΚ: Επιπλέον 15,7 εκατ. ευρώ για συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη

Επιπλέον 15,7 εκατ. ευρώ θα απαιτηθούν για την κατασκευή του μεσαίου τμήματος του ΒΟΑΚ που αφορά στο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), πέρα από τα χρήματα που έχουν δεσμευτεί για κατασκευή, χρειάζεται το παραπάνω κονδύλι για υποστηρικτικές εργασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπάρχουν οκτώ καταγεγραμμένες υποστηρικτικές εργασίες οι οποίες είναι για απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές εργασίες, συμβούλους, μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ κα. Πιο αναλυτικά είναι οι κάτωθι:

1. Αποζημίωση απαλλοτριωμένων ακινήτων και επικειμένων, καθώς και αποζημίωση εναπομένουσας αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων. Οι εκτάσεις που απαλλοτριώνονται ανέρχονται σε 635.000,00 τ,μ. περίπου.

2. Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου.

3. Μετατοπίσεις δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών.

4. Υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο κατά τη φάση της κατασκευής του έργου για υποστήριξη θέσεων Αναθέτουσας Αρχής και επίλυση



διαφωνιών.

• Τα παραδοτέα του Νομικού Συμβούλου θα αφορούν σε γνωμοδοτήσεις-εκθέσεις επί νομικών θεμάτων που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή , σε σχέση με την υλοποίηση της Σύμβασης Σύμπραξης.

5. Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής από Τεχνικό Σύμβουλο για την εκπόνηση ανακλητικού και διορθωτικών κτηματολογίων στο υποτμήμα Χερσόνησος – Μάλια, καθώς και για την εξέταση αιτημάτων φορέων και πολιτών για θέματα απαλλοτριώσεων.

6. Δαπάνη για δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου στον τοπικό τύπο και δαπάνη για δημοσίευση κήρυξης απαλλοτριώσεων.

7. Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την με 76441/28-07-2022 ΚΥΑ (Υ.Ο.Δ.Δ. 674), «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

8. Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής από Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο σε εργασίες όπως η μεταβολή του κόστους Σύμπραξης και η αναπροσαρμογή της Μηνιαίας Ενιαίας Χρέωσης, οι οποίες έχουν προκύψει από αιτήματα του Αναδόχου για αποζημιώσεις λόγω καθυστέρησης παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του Έργου και τροποποίησης του Βασικού Σχεδιασμού του αντίστοιχα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2028, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη.

Να θυμίσουμε πως τα έργα έχει αναλάβει το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-AKTOR GROUP. Το έργο είναι μέρος της τριπλής εργολαβίας για την κατασκευή του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο ύψους 2,5 δισ. ευρώ από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής της χώρας κλείνοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών και δημιουργώντας έναν ασφαλή και σύγχρονο κλειστό αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Μεγαλονήσου.

Ποιο είναι το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη

Τα έργα για το μεσαίο τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη πήραν σάρκα και οστά με την συμβασιοποίηση τους στις 21 Απριλίου 2023. O διαγωνισμός ξεκίνησε στις 18.10.18. Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας. Αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης, είναι η εκτέλεση του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του τμήματος “Χερσόνησος – Νεάπολη”, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Η αποπληρωμή του τελικού ποσού θα γίνεται με σταθερές πληρωμές διαθεσιμότητας από το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα 30 ετών (360 μήνες) δηλαδή 5 χρόνια περισσότερο από την σύμβαση παραχώρησης. Ο οδικός άξονας έχει συνολικό μήκος 22,44 χιλιόμετρα και εκτείνεται από τη Χερσόνησο έως τη Νεάπολη, περνώντας από τα Μάλια.

Η τεχνική περιγραφή του έργου περιλαμβάνει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

Τυπική Διατομή: Τετράιχνη διατομή αυτοκινητόδρομου με πλάτος οδοστρώματος \(21,5\) μέτρα (δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης – ΛΕΑ).

Παράπλευρο & Κάθετο Δίκτυο: Κατασκευή βοηθητικών οδών συνολικού μήκους \(9,65\) χιλιομέτρων.

Σήραγγες: Περιλαμβάνει σήραγγες μονού κλάδου, με εμβληματικότερη τη σήραγγα Σεληναρίου.

Τεχνικά Έργα: Κατασκευή \(5\) ανισόπεδων κόμβων και \(12\) γεφυρών



μονού κλάδου για τη γεφύρωση ρεμάτων και τη σύνδεση με το τοπικό δίκτυο.

Σταθμός Εξυπηρέτησης (ΣΕΑ): Περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων στάθμευσης και εξυπηρέτησης επιβατών.

Στις προαιρέσεις του έργου περιλαμβάνεται και η λειτουργία του τμήματος Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με ανάδοχο την AKTOR.

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