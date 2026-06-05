ΠΑΡ.05 Ιου 2026 10:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 70χρονος μετά από επίθεση σκύλου
άγριος σκύλος
clock 09:06 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνουμε τραύματα στο δεξί πόδι, νοσηλεύεται ένας 70χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Το περιστατικό συνέβη χθες (Πέμπτη 4/6) το πρωί, στο χωριό Γερακάρι του Ρεθύμνου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος, ο οποίος ήταν δεμένος σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας ενός 50χρονου, έσπασε την αλυσίδα του, έσκαψε κάτω από την περίφραξη, και βρέθηκε στο δρόμο.

Εκείνη την ώρα περνούσε ο 70χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο με δαγκωματιές στο πόδι του.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του ζώου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Κρήτη - Μεταναστευτικό: SOS από τους δημάρχους – Έκτακτη σύσκεψη της ΠΕΔ υπό το βάρος των ραγδαίων ροών

Κρήτη: Ισχυρά ρεύματα παρέσυραν δύο τουρίστριες που έκαναν όρθια κωπηλασία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σκύλος Ρεθυμνο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis