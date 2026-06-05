Κρήτη: Στο νοσοκομείο 70χρονος μετά από επίθεση σκύλου

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνουμε τραύματα στο δεξί πόδι, νοσηλεύεται ένας 70χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Το περιστατικό συνέβη χθες (Πέμπτη 4/6) το πρωί, στο χωριό Γερακάρι του Ρεθύμνου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος, ο οποίος ήταν δεμένος σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας ενός 50χρονου, έσπασε την αλυσίδα του, έσκαψε κάτω από την περίφραξη, και βρέθηκε στο δρόμο.

Εκείνη την ώρα περνούσε ο 70χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο με δαγκωματιές στο πόδι του.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του ζώου.

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