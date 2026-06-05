Κρήτη: Ισχυρά ρεύματα παρέσυραν δύο τουρίστριες που έκαναν όρθια κωπηλασία

Σε θρίλερ για δύο γυναίκες εξελίχθηκε η απογευματινή τους επίσκεψη στη διάσημη λιμνοθάλασσα του Μπάλου, την Πέμπτη, όταν βρέθηκαν αβοήθητες μέσα στη θάλασσα.

Οι δύο τουρίστριες απολάμβαναν τη βόλτα τους κάνοντας SUP (όρθια κωπηλασία), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκαν από τα ισχυρά κύματα και τα θαλάσσια ρεύματα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι γυναίκες έχασαν τον έλεγχο και αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε άμεσο κίνδυνο.

Η περιπέτειά τους είχε ευτυχώς αίσιο τέλος χάρη στα αντανακλαστικά του ναυαγοσώστη της παραλίας. Ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε έγκαιρα τις δύο γυναίκες που καλούσαν σε βοήθεια, κινητοποιήθηκε αμέσως και προσέγγισε το σημείο. Με συντονισμένες κινήσεις κατάφερε να τις περισυλλέξει και να τις μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια στη στεριά.

Οι δύο τουρίστριες, αν και εμφανώς σοκαρισμένες από την τροπή που πήρε η θαλάσσια βόλτα τους, είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων σπορ, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν απότομα.

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