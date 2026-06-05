Κυριάκος Μητσοτάκης: Προτείνει τον Κυρανάκη για Γραμματέα της ΝΔ – Την Τετάρτη η εκλογή

Σε μια στρατηγική κίνηση ανανέωσης του κομματικού μηχανισμού προχωρά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνοντας - σύμφωνα με πληροφορίες - τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου.

Το παρασκήνιο της απόφασης

Η επιλογή του κ. Κυρανάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, σηματοδοτεί την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει την οργανωτική δομή της παράταξης με ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, το οποίο διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και βαθιά γνώση της κομματικής βάσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Κυρανάκης αναμένεται να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ η μετακίνησή του στη θέση του Γραμματέα δρομολογεί αυτόματα αλυσιδωτές κυβερνητικές ανακατατάξεις για την κάλυψη του κενού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι επόμενες κινήσεις

Η εκλογή της Τετάρτης θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς η πρόταση του προέδρου του κόμματος απολαμβάνει της ευρείας στήριξης των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Τα κύρια καθήκοντα που θα επωμιστεί άμεσα ο νέος Γραμματέας περιλαμβάνουν:

Την οργανωτική προετοιμασία

του κόμματος ενόψει των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων.

Την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων

(ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ) σε όλη την επικράτεια.

Τη γεφύρωση της επικοινωνίας

μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής βάσης.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

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