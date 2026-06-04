Κρήτη: 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μηχανή κιμά – Μάχη των γιατρών στο ΚΑΤ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03.06) στο Ρέθυμνο όταν ένας 27χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στο χέρι του εν ώρα εργασίας. Συγκεκριμένα το χέρι του άτυχου άνδρα παγιδεύτηκε και πολτοποιήθηκε σε επαγγελματική μηχανή κιμά.

Το χέρι του νεαρού παγιδεύτηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη μηχανή, προκαλώντας του εξαιρετικά σοβαρά τραύματα και εκτεταμένη πολτοποίηση. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λόγω της κρισιμότητας και της εξειδικευμένης φύσης του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στην Αθήνα, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τους εξειδικευμένους χειρουργούς του ΚΑΤ να δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τη βαριά πολτοποίηση και να περιορίσουν τη μόνιμη βλάβη στο άκρο του.

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