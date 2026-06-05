Ηράκλειο: Τον αναζητούσαν οι δικοί του και τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι

Σοκ επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά την είδηση για τον αιφνίδιο θάνατο ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν συγγενείς του, οι οποίοι τον αναζητούσαν καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο. Δυστυχώς οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς ο 50χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο μετέβησαν και δυνάμεις της Αστυνομίας , ενώ από την πρώτη αυτοψία του χώρου, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, αποδίδοντας το συμβάν σε παθολογικά αίτια, παρά το γεγονός ότι ο άτυχος άνδρας δεν είχε προβλήματα υγείας.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 50χρονου αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

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