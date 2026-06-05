Στο ΠΑΓΝΗ το πρώτο Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης στην Ελλάδα

Μια πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα της δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για τη λειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα Αιματολογικού / Καρδιολογικού Εξωτερικού Ιατρείου Κλωνικής Αιμοποίησης, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).







Η νέα αυτή εξειδικευμένη δομή ακολουθεί τα πρότυπα προηγμένων νοσοκομειακών ιδρυμάτων της Ευρώπης και της Αμερικής, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ του Εθνικού Συστήματος Υγείας.







Το νέο ιατρείο, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο των τακτικών πρωινών εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου, στοχεύοντας σε συγκεκριμένες ομάδες του γενικού πληθυσμού που παρουσιάζουν κλωνική αιμοποίηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Με χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο στην Ελλάδα Αιματολογικό/Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης στο ΠαΓΝΗ, αντίστοιχα με προηγμένα Νοσοκομεία της Αμερικής και της Ευρώπης. Η λειτουργία του (στο πλαίσιο των τακτικών πρωϊνών εξωτερικών ιατρείων), αναμένεται να συμβάλλει στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε ομάδες του γενικού πληθυσμού με κλωνική αιμοποίηση.







Εκτός από την πολύτιμη συνεργασία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Καρδιολογίας κ. Μαίρης Μαρκέτου, σημαντική είναι η συμβολή της Επιμελήτριας Καρδιολογίας του Βενιζελείου κ. Μάρως Στρατινάκη.







Χαιρόμαστε πολύ για τη διεπιστημονική και διιδρυματική συνεργασία που θα ωφελήσει σίγουρα την υγεία του γενικού πληθυσμού. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη Διοίκηση του ΠαΓΝΗ και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία για την υποστήριξη! Η πρωτοβουλία στηρίχτηκε και από την Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία.

Με χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο στην Ελλάδα Αιματολογικό/Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο Κλωνικής Αιμοποίησης στο ΠαΓΝΗ, αντίστοιχα με προηγμένα Νοσοκομεία της Αμερικής και της Ευρώπης. Η λειτουργία του (στο πλαίσιο των τακτικών πρωϊνών εξωτερικών ιατρείων), αναμένεται να συμβάλλει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 5, 2026

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