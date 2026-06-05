Ηράκλειο: Κλείνει η οδός Αβέρωφ στις 8 και 9 Ιουνίου – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου, λόγω προγραμματισμένων έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου προγράμματος ασφαλτοστρώσεων, η οδός Αβέρωφ θα παραμείνει κλειστή για δύο ημέρες, με στόχο την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς.

Τη Δευτέρα 8/6 και την Τρίτη 9/6, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Αβέρωφ από τη συμβολή με την οδό Πεδιάδος μέχρι τη συμβολή με την οδό Έβανς. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 2 φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου:

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί εντελώς η κυκλοφορία επί της οδού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης ημέρα η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το πρωί της επόμενης.

• Στις συμβολές της οδού Αβέρωφ με τις οδούς Πεδιάδος και Σμύρνης θα παρευρίσκονται σηματωροί με όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας οι οποίοι θα συνοδεύσουν, εφόσον παραστεί ανάγκη , ασθενοφόρο μέσα από το εργοτάξιο από και προς την ιδιωτική κλινική «Ασκληπιείον».

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• Στην είσοδο του ιδιωτικού σταθμό οχημάτων «Κλάδης ΑΕ» και στη συμβολή των οδών Ρενιέρη και Ανωπόλεως θα παρευρίσκονται σηματωροί με όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας οι οποίοι θα διευθετούν την εκ περιτροπής κίνηση των οχημάτων επί της οδού Ανωπόλεως από και προς τον σταθμό.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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