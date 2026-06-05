Αυτοκτόνησε στη φυλακή η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή – Είχε κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία

Τέλος στη ζωή της έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή, η οποία κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του στις 4 Ιουλίου του 2025 στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να κρεμάστηκε με σεντόνι, το βράδυ της Πέμπτης.

Στις 4 Αυγούστου 2025, η σύζυγος του Πολωνού καθηγητή επέμενε στην αθωότητά της.

«Βασικό μου μέλημα από την αρχή είναι να είναι καλά τα παιδιά μου, να μην αλλάξει η καθημερινότητα τους και να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως ορίζει το συμφέρον τους. Τα παιδιά μου πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, με ανθρώπους που τα αγαπούν και θα μπορούν να καλύπτουν τις δραστηριότητες και τις ανάγκες τους».

«Το συμφέρον των παιδιών εξυπηρετεί την παραμονή τους στην Ελλάδα, στο σπίτι όπου μεγάλωσαν στο σπίτι όπου πραγματοποιούν τις δραστηριότητες τους που πάνε σχολείο. Αυτό θα συμβεί και το επόμενο διάστημα και το έχουμε ήδη δρομολογήσει από την πρώτη στιγμή. Αυτό ήθελε και η εντολέας μου αυτό επιδίωξε», ανέφερε ο δικηγόρος της.

«Γίνεται ένας νομικός αγώνας δρόμου, ώστε τα δύο δίδυμα αδερφάκια να μπορούν να παρευρεθούν στην κηδεία του πατέρα τους που θα γίνει στις 9 Αυγούστου στην Πολωνία. Δυστυχώς ειδεχθής δολοφόνοι στέρησαν βίαια από τα δύο ορφανά την αγάπη και τη στοργή του πατέρα τους», είπε ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή συγκλόνισε την κοινή γνώμη το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025. Στην οδό Ειρήνης, ο καθηγητής στο Μπέρκλεϊ, που είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να δει τα παιδιά του από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του –οικονομολόγο στο επάγγελμα–, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ.

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές επικεντρώθηκαν στην ταυτοποίηση του θύματος και στη συνέχεια στο στενό του περιβάλλον. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η σχέση των δύο πρώην συζύγων ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ το διαζύγιό τους είχε χαρακτηριστεί «εκρηκτικό». Παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις της γυναίκας, η αστυνομία συνέχισε να συνθέτει το παζλ των γεγονότων, ώσπου οδηγήθηκε σε συλλήψεις.

Οι δύο πρώην σύζυγοι είχαν σοβαρές διαφορές, τόσο για την επιμέλεια των παιδιών όσο και για οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν με εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η πρώην σύζυγος του πανεπιστημιακού φέρεται να πίεζε τον 35χρονο σύντροφό της να βρει άτομα ώστε να επιτεθούν επί πληρωμή στον πρώην σύζυγό της. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, φέρεται να επέμεινε στην εξόντωσή του, οργανώνοντας ένα σχέδιο που θύμιζε «επαγγελματικό» χτύπημα.

Οι τρεις αλλοδαποί που εντόπισε ο νυν σύντροφος της γυναίκας ταξίδεψαν από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Οι δύο Αλβανοί κατηγορούμενοι νοίκιασαν το όχημα που στάθμευσαν κοντά στην οδό Ειρήνης, ενώ ο Βούλγαρος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, προμήθευσε το όπλο του εγκλήματος στον φυσικό αυτουργό, τον 35χρονο σύντροφο της πρώην συζύγου.

Ο Βούλγαρος, γνωστός του 35χρονου, συμμετείχε στον σχεδιασμό. Ο δράστης, ντυμένος στα μαύρα και φορώντας μάσκα, στάθηκε με ψυχραιμία απέναντι στον Πολωνό καθηγητή και τον πυροβόλησε χωρίς δισταγμό. Όταν το θύμα έπεσε αιμόφυρτο, ο δράστης απομακρύνθηκε και επιβιβάστηκε στο όχημα όπου τον περίμεναν οι συνεργοί του.

Οι τέσσερις άνδρες ομολόγησαν την ενοχή τους και περιέγραψαν τον ρόλο της γυναίκας, η οποία εξακολουθεί δήλωνε «αθώα».

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