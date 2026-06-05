Κρήτη: 20χρονος πλήρωσε ακριβά τα... "μπαντιλίκια" - Σύλληψη και πρόστιμο 2.500 ευρώ

Χειροπέδες για επικίνδυνη οδήγηση φόρεσε ένας 20χρονος χθες (Πέμπτη 4/6) το βράδυ στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Ο νεαρός σπίνιαρε, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσσε μεγάλες ταχύτητες, με το πολυτελές και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητό του και εκλήθη η αστυνομία.

Μάλιστα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον νεαρό επ' αυτοφώρω, και δεν ήταν η πρώτη φορά.

Ο 20χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές για τροχονομικές παραβάσεις. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Χανίων ενώ του επεβλήθη πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ!

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