ΠΑΡ.05 Ιου 2026 10:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: 20χρονος πλήρωσε ακριβά τα... "μπαντιλίκια" - Σύλληψη και πρόστιμο 2.500 ευρώ
κοντέρ
clock 09:42 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Χειροπέδες για επικίνδυνη οδήγηση φόρεσε ένας 20χρονος χθες (Πέμπτη 4/6) το βράδυ στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Ο νεαρός σπίνιαρε, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ανέπτυσσε μεγάλες ταχύτητες, με το πολυτελές και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητό του και εκλήθη η αστυνομία.

Μάλιστα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον νεαρό επ' αυτοφώρω, και δεν ήταν η πρώτη φορά.

Ο 20χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές αρχές για τροχονομικές παραβάσεις. Σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Χανίων ενώ του επεβλήθη πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 70χρονος μετά από επίθεση σκύλου

Ηράκλειο: «Ασφυξία» στα νότια παράλια - Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Ηράκλειο: Έκκληση για μάρτυρες για το συμβάν στην οδό Νεάρχου – Αναζητείται οδηγός λευκού αυτοκινήτου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

κουνουπιδιανά χανίων Νεαρός Επικίνδυνη Οδήγηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis