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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Έκκληση για μάρτυρες για το συμβάν στην οδό Νεάρχου – Αναζητείται οδηγός λευκού αυτοκινήτου
οδηγός
clock 08:22 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνεχίζεται η αναζήτηση μαρτύρων γύρω από το συμβάν που σημειώθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, μεταξύ 13:35 και 13:45, στην παραλιακή οδό Νεάρχου στο Ηράκλειο, στο ρεύμα κυκλοφορίας με δυτική κατεύθυνση προς τον Κούλε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ένα κόκκινο όχημα κινούνταν κανονικά στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Όταν είχε ήδη περάσει τον κυκλικό κόμβο που βρίσκεται στο ύψος του κτιρίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ένα λευκό όχημα φέρεται να εμφανίστηκε αιφνιδίως από τη δεξιά πλευρά και να έκλεισε την πορεία του.

Προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση, ο οδηγός του κόκκινου οχήματος πραγματοποίησε ελιγμό προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Όσοι πολίτες ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ή οδηγοί διερχόμενων οχημάτων που ενδεχομένως διαθέτουν πληροφορίες ή καταγραφές από κάμερα οχήματος, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές ή με τους ενδιαφερόμενους.

Ιδιαίτερα αναζητείται ο οδηγός του λευκού οχήματος, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6943 994 551

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