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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Έπεσε από μπαλκόνι του νοσοκομείου Χανίων και έχασε τη ζωή του!
νοσοκομειο χανιων
clock 09:23 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία νωρίτερα σήμερα (Παρασκευή 5/6) στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας περίπου 40 ετών έπεσε από μπαλκόνι ορόφου του νοσοκομείου Χανίων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Επικράτησε αναστάτωση. Γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να επαναφέρουν το άτυχο άνδρα, όμως ήταν αργά. 

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο κενό, ούτε η ταυτότητά του.

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