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Ηράκλειο: "Λίφτινγκ" σε κεντρικούς δρόμους - Σε εξέλιξη έργα φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης
ασφαλτοστρωσεις
clock 18:30 | 03/06/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Σε «εργοτάξιο» έχουν μετατραπεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα κεντρικές οδικές αρτηρίες στην πόλη του Ηρακλείου, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένες εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης.

Τα συνεργεία επιχειρούν  στις οδούς Κλεάνθη, Αγίου Μηνά και Κυρίλλου Λουκάρεως, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση και αναβάθμιση του οδοστρώματος.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Λόγω της παρουσίας βαριών μηχανημάτων και των αλλαγών στη ροή της κυκλοφορίας, οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

κατά τη διέλευσή τους από τα συγκεκριμένα σημεία.

Να μειώνουν ταχύτητα

εγκαίρως πριν από τις ζώνες των έργων.

Να συμβουλεύονται την ειδική σήμανση

που έχει τοποθετηθεί για την ασφαλή καθοδήγηση των οχημάτων.

ασφαλτοστρωσεις

Το μήνυμα της δημοτικής αρχής

Με ανακοίνωσή του, ο δήμος ζητά την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών για την αναπόφευκτη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στελέχη της δημοτικής αρχής υπογραμμίζουν ότι η αναστάτωση είναι καθαρά προσωρινή, ενώ το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων θα είναι μόνιμο, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες και πιο άνετες μετακινήσεις για όλους στο μέλλον.

ασφαλτοστρωσεις

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