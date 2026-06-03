Κρήτη: "Άγιο" είχαν οι οδηγοί - Πλαγιομετωπική σύγκρουση με ανατροπή οχήματος

Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο των Χανίων, προκαλώντας αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην οδό Γιαμπουδάκη, στη συμβολή με τις οδούς Δημακοπούλου και Μ. Ρενιέρη, στο ύψος των παλαιών φυλακών.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Χανίων, δύο ιδιωτικής χρήσης επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα. Η ισχύς της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα να εκτραπεί της πορείας του, να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί αναποδογυρισμένο στο πλάι του οδοστρώματος.

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Άμεση κινητοποίηση και «θαύμα»

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως περίοικοι και οδηγοί που έγιναν μάρτυρες του ατυχήματος για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Παρά τη σοβαρότητα της εικόνας με το ανατραμμένο όχημα και τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους, απόλυτα καλά στην υγεία τους. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση σε όλους.

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Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα. Στο σημείο κλήθηκε και γερανός για την απομάκρυνση του ανατραπέντος οχήματος, ενώ επιχείρησε και η Πυροσβεστική ώστε να καθαριστεί το οδόστρωμα από τα συντρίμμια και να αποδοθεί ο δρόμος με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Φωτογραφίες: zarpanews.gr

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