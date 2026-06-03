Ηράκλειο: Δεν μπορεί να πουλήσει το σπίτι λόγω υποθήκης του 1965 για χρέος 1.107 δραχμών!

Μια απίστευτη υπόθεση γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας αντιμετωπίζει ένας πολίτης στο Ηράκλειο, ο οποίος επιχείρησε να πουλήσει το μερίδιό του από πατρικό ακίνητο και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εκκρεμότητα που χρονολογείται από το 1965.

Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε κατά τη διαδικασία ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας από τους νομικούς εκπροσώπους του ενδιαφερόμενου αγοραστή. Κατά τον σχετικό έλεγχο στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου, εντοπίστηκε εγγραφή υποθήκης για οφειλή ύψους 1.107 δραχμών, η οποία είχε καταχωριστεί πριν από 61 χρόνια στο όνομα της μητέρας του σημερινού ιδιοκτήτη.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, η συγκεκριμένη υποθήκη συνδέεται με την αγορά του οικοπέδου πάνω στο οποίο ανεγέρθηκε αργότερα η οικογενειακή κατοικία. Ωστόσο, παρά το πέρασμα των δεκαετιών, εξακολουθεί να εμφανίζεται στα σχετικά αρχεία, δημιουργώντας εμπόδιο στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

Όπως περιγράφει ο ίδιος ο πολίτης, ακολούθησε ένας πραγματικός «Γολγοθάς» αναζήτησης στοιχείων και εγγράφων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η οφειλή έχει εξοφληθεί ή αν εξακολουθεί να υφίσταται. Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η μητέρα του έχει φύγει από τη ζωή από το 1983, ενώ η υπόθεση αφορά μια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε καν Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, απευθύνθηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ζητώντας πληροφορίες για την παλιά οφειλή, χωρίς όμως να μπορέσει να βρει σαφείς απαντήσεις. Όπως του γνωστοποιήθηκε, η αναζήτηση στοιχείων καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της παλαιότητας της υπόθεσης και της έλλειψης σύγχρονων ταυτοποιητικών δεδομένων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, κλήθηκε περισσότερες από μία φορές να επανυποβάλει αιτήσεις και δικαιολογητικά, ενώ οι απαντήσεις που λάμβανε παρέπεμπαν στο γεγονός ότι δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός της συγκεκριμένης οφειλής στα διαθέσιμα αρχεία.

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