Νέες αυξήσεις στα ναύλα των φορτηγών από Ηράκλειο για Πειραιά - Στα "κάγκελα" οι επαγγελματίες

Την έντονη ανησυχία του κλάδου των μεταφορών προκαλεί η νέα αύξηση που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα στα εισιτήρια μεταφοράς φορτηγών στη γραμμή Ηρακλείου – Πειραιά, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Νομού Ηρακλείου, Γιώργος Δεληγιαννάκης, αποκάλυψε ότι οι μεταφορείς ενημερώθηκαν μόλις χθες, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για νέα αύξηση ύψους 4 ευρώ ανά μέτρο μήκους οχήματος, η οποία εφαρμόζεται από σήμερα. Όπως ανέφερε, οι επαγγελματίες του κλάδου βρέθηκαν προ τετελεσμένων γεγονότων, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος ή ενημέρωση, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα επιβάρυνση είναι δικαιολογημένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, τον Μάιο του 2020 η μεταφορά ενός φορτηγού από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά κόστιζε 402 ευρώ. Μέχρι χθες το κόστος είχε ήδη εκτοξευθεί στα 698 ευρώ, ενώ με τη νέα αύξηση ένα όχημα μήκους περίπου 13 μέτρων επιβαρύνεται επιπλέον με 52 ευρώ . Έτσι, το συνολικό κόστος του ταξιδιού προσεγγίζει πλέον τα 750 ευρώ μόνο για τη διαδρομή από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά, ενώ η επιστροφή από τον Πειραιά προς την Κρήτη παραμένει ακόμη ακριβότερη.

Ο κ. Δεληγιαννάκης υποστήριξε επίσης ότι μέσα στα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν επιβληθεί εννέα έως δέκα διαφορετικοί επίναυλοι, χωρίς να έχει καταργηθεί κανένας από αυτούς, γεγονός που έχει οδηγήσει σε διαρκή αύξηση του κόστους μεταφοράς.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την οικονομία και την αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5% τον Μάιο, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Βασικοί παράγοντες της ανόδου παραμένουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες, με το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά περισσότερο από 20%.

Οι αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων, μεταφέροντας τελικά το βάρος στον καταναλωτή. Παράλληλα, η έναρξη της τουριστικής περιόδου ενισχύει τις ανατιμήσεις σε μεταφορές, καταλύματα, εστίαση και άλλες υπηρεσίες. Αν και ο ρυθμός αύξησης των τροφίμων εμφανίζεται χαμηλότερος σε σχέση με προηγούμενους μήνες, οι τιμές παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, από τις αρχές του 2022 τα τρόφιμα έχουν επιβαρυνθεί συνολικά με αυξήσεις που ξεπερνούν το 20%, ενώ συνεχίζονται οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη όπως το κρέας, τα αυγά, ο καφές, τα αναψυκτικά και η σοκολάτα. Παράλληλα, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της συρρίκνωσης των συσκευασιών, όπου η ποσότητα των προϊόντων μειώνεται χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής.

Στην αγορά επικρατεί έντονος προβληματισμός και για το επόμενο διάστημα, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και καυσίμων. Παρότι οι επίσημες διαβεβαιώσεις αναφέρουν ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι σε ένα τόσο ασταθές διεθνές περιβάλλον τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

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