Τραγωδία στη Βρετανία: Νεκρά και τα τρία μέλη πληρώματος από συντριβή ελικοπτέρου του Ναυτικού

Τρία μέλη του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Merlin Mk4 κατέπεσε και τυλίχθηκε στις φλόγες στη νοτιοδυτική Αγγλία. Το τραγικό δυστύχημα επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 (τοπική ώρα) στην αγροτική περιοχή Sourton Down, κοντά στο Okehampton του Ντέβον, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης νυχτερινής εκπαιδευτικής άσκησης.

Το χρονικό της συντριβής

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το ελικόπτερο παρουσίασε ξαφνική αλλαγή στον ήχο των κινητήρων του δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Ακολούθησε μια ισχυρή έκρηξη που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, καθώς το αεροσκάφος προσέκρουσε με σφοδρότητα στο έδαφος.

Οι δυνάμεις ασφαλείας και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και τους γύρω οδικούς άξονες (A386 και A30). Δυστυχώς, για τα τρία μέλη του πληρώματος ήταν ήδη αργά, καθώς εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στα συντρίμμια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Το ελικόπτερο Merlin Mk4 (AW101) ανήκε στην Commando Helicopter Force και χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά στρατευμάτων και αμφίβιες επιχειρήσεις.

Η ηγεσία του Βασιλικού Ναυτικού εξέφρασε τα βαθιά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, οι αρχές κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, αρνούμενες να προβούν σε εικασίες για το αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε ανθρώπινο λάθος.

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