Κρήτη: Σοβαρό ατύχημα με εργαζόμενο που έπεσε από σκαλωσιά

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στην περιοχή Αρώνι Χανίων, όταν ηλικιωμένος εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες σε σκαλωσιά έπεσε από ύψος περίπου τριών μέτρων.

Από την πτώση ο εργαζόμενος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα για νοσηλεία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Αμέσως μετά το περιστατικό, το Εργατικό Κέντρο Χανίων επικοινώνησε με την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΕΚΑΒ και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ενώ ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, την απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τον προβληματισμό που προκαλεί το γεγονός ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας εξακολουθούν να εργάζονται υπό απαιτητικές συνθήκες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Το Εργατικό Κέντρο Χανίων ζητά την ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσωπικό και μέσα, τονίζοντας ότι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι επιλογή – είναι δικαίωμα και υποχρέωση», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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