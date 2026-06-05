Ηράκλειο: Με τραύματα το ζευγάρι μετά το τροχαίο στον Καρτερό

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το ζευγάρι που νωρίτερα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τετράτροχο όχημα στον Καρτερό, κοντά στο φαράγγι.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, η "γουρούνα" στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της με συνέπεια και οι δύο να βρεθούν εκτός δρόμου και να τραυματιστούν.

Επί τόπου βρέθηκε η Πυροσβεσική Υπηρεσία η οποία συνέδραμε στην όλη διαδικασία προειμένου οι τραυματίες να παραδοθούν στο ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες λένε ότι έχουν τραυματιστεία αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

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