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ΚΡΗΤΗ
Τροχαίο με "γουρούνα" στον Καρτερό - Συναγερμός σε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική
ασθενοφορο εκαβ
clock 14:06 | 05/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα σε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική καθώς στον Καρτερό, κοντά στο φαράγγι της περιοχής, τετράτροχο όχημα εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη γουρούνα επέβαινα δύο άτομα, τουρίστες οι οοποίοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί.

Επί τόπου βρίσκονται ΕΚΑΒ και Πυροβεστική καθώς μετά την εκτροπή το όχημα φέρεται να κατέληξε σε χαντάκι. 

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