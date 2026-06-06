Ηράκλειο: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής Φως στο Τούνελ, μετά τον θάνατο του κοινοτάρχη στο Απεσωκάρι Ηρακλείου φέρνει στην επιφάνεια ένα διαχρονικό απόστημα, όπου ο φόβος των αντιποίνων και η πλήρης απουσία αποτελεσματικού κρατικού ελέγχου συνθέτουν μια εκρηκτική πραγματικότητα.

Οι καταγγελίες για αγροτικές καταστροφές από ανεξέλεγκτα ζώα είναι καθημερινές, την ίδια ώρα που οι κάτοικοι νιώθουν απροστάτευτοι απέναντι σε απειλές.

Η δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο πρόεδρος του χωριού, Αλέκος Δασκαλάκης, φαίνεται πως αποτελεί την τραγική κορύφωση μιας μακράς περιόδου εντάσεων, με φόντο την καταπάτηση ξένων περιουσιών.

Οκτακόσιες δικογραφίες στα συρτάρια και «νόμος της κατσούνας»

Σε μια αποκαλυπτική παρέμβαση, ο Διευθυντής Δασών Ηρακλείου, Ιωάννης Ασπετάκης, περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία του έχει σχηματίσει περίπου 800 δικογραφίες για υποθέσεις που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη βόσκηση. Κι όμως, η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, όπου μια υπόθεση χρειάζεται ακόμη και τρία χρόνια για να εκδικαστεί, οδηγούν συχνά στην παραγραφή των αδικημάτων. Ο κ. Ασπετάκης αναρωτιέται δημόσια γιατί αυτά τα φαινόμενα συναντώνται κυρίως στην Κρήτη και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δήμος και η Περιφέρεια γνωρίζουν άριστα ποιοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή μέσω των κτηνοτροφικών δηλώσεων, γεγονός που καθιστά τις επιπλέον αναφορές από τη δασική υπηρεσία περιττές. Ο διευθυντής θυμάται, επίσης, την προφορική διαμαρτυρία που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ο Αλέκος Δασκαλάκης μαζί με κατοίκους, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως αν είχε οποιαδήποτε ένδειξη για «συνεργασία» δασοφυλάκων με παρανομούντες, θα είχε παρέμβει αμέσως.

Η πραγματικότητα στο πεδίο, πάντως, περιγράφεται με μελανά χρώματα από τους ίδιους τους κατοίκους, οι οποίοι κάνουν λόγο για ένα καθεστώς όπου ορισμένοι κτηνοτρόφοι κάνουν κουμάντο στα ξένα χωράφια, επειδή «δίνουν τα ψηφαλάκια».

Ένας στενός φίλος του θύματος αποκαλύπτει ότι οι περιουσίες τους έχουν ουσιαστικά μοιραστεί παράνομα. Ο ίδιος είχε δεχτεί έντονες αντιδράσεις όταν ζήτησε τον λόγο από βοσκούς, ενώ ο Αλέκος Δασκαλάκης τον προέτρεπε συνεχώς να κινείται αποκλειστικά μέσω της νόμιμης οδού, επιθυμώντας να λειτουργεί θεσμικά.

Διαρροή καταγγελιών και απειλές για τη ζωή πολιτών

Ένα από τα πιο σοκαριστικά στοιχεία της έρευνας αφορά την πλήρη απογύμνωση του πολίτη που επιχειρεί να βρει το δίκιο του. Κάτοικος της περιοχής σπάει τη σιωπή του και περιγράφει πώς, μόλις απευθύνθηκε στο Δασονομείο Μοιρών για ζημιές, δέχτηκε αμέσως τηλεφώνημα από τον εμπλεκόμενο κτηνοτρόφο, ο οποίος τον απείλησε ευθέως λέγοντας: «Πρόσεξε τι θα πάθεις μετά τη μήνυση».

Όταν ο πολίτης ζήτησε εξηγήσεις από την υπηρεσία για το πώς διέρρευσε το όνομά του, έλαβε την απάντηση ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την αποφυγή νέων ζημιών. Η οργή του μάρτυρα ξεχειλίζει, καθώς μιλά για ένα βαθύ απόστημα, υποστηρίζοντας ότι η ίδια η δικαιοσύνη σηκώνει το τηλέφωνο για να ειδοποιήσει τους παρανομούντες.

Το κόκκινο σακουλάκι που πρόδωσε το έγκλημα

Η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη, καθώς κανείς δεν πιστεύει το σενάριο του τροχαίου ατυχήματος, αφού το μηχανάκι του 49χρονου προέδρου ήταν σχεδόν άθικτο. Άνθρωποι που τον γνώριζαν καλά τονίζουν ότι ο Αλέκος Δασκαλάκης ήταν ένας ήρεμος οικογενειάρχης, που απέφευγε τους καβγάδες και προσπαθούσε να προστατεύσει τη γυναίκα και το παιδί του, ζητώντας να μην τους ανακατεύουν σε τέτοιες υποθέσεις.

Ένα κρίσιμο εύρημα στην έρευνα που πραγματοποίησε ο γαμπρός του, Μανώλης Προβιδάκης, ήρθε να επιβεβαιώσει τις χειρότερες υποψίες. Σε ένα χωράφι εντοπίστηκαν η τσάντα, το ποτήρι του καφέ και προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Η ιδιοκτήτρια του καφενείου, από όπου είχε περάσει ο πρόεδρος το μοιραίο πρωινό, αναγνώρισε αμέσως τα πράγματα λόγω μιας συγκεκριμένης λεπτομέρειας: επειδή της είχαν τελειώσει οι συνηθισμένες σακούλες, του είχε βάλει το τοστ σε μια κόκκινη σακούλα. Αυτό το εύρημα αποτελεί πλέον κομβικό σημείο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αποδεικνύοντας ότι ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με το σημείο εκείνο και τις χρόνιες αντιπαραθέσεις για την ανεξέλεγκτη βόσκηση.

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