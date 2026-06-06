Θρίλερ στη Χερσόνησο: Ηλεκτροπληξία υπέστη 27χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα

Σοβαρό περιστατικό ηλεκτροπληξίας σημειώθηκε το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου, με θύμα έναν 27χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε ιδιωτικό ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και ξεκίνησε τη μεταφορά του προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής και ενώ το ασθενοφόρο βρισκόταν καθ’ οδόν, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 27χρονου. Άμεσα ενημερώθηκε γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος συνάντησε το ιδιωτικό ασθενοφόρο στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και ανέλαβε τη συνοδεία του ασθενούς μέχρι το νοσοκομείο.

Ο 27χρονος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όπου παραδόθηκε στους γιατρούς για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του νεαρού άνδρα.

Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Ο «νόμος της κατσούνας» και οι «ύποπτοι» για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Ηράκλειο: Μάχη στην ΜΕΘ για τον 20χρονο μοτοσικλετιστή

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Στα όριά του το παλιό ψυγείο στο λιμάνι - Αδειάζει και μετά από λίγο γεμάτο ξανά