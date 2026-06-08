Κρήτη: Τελεσίγραφο Πλεύρη για το Μεταναστευτικό - Ή το παλαιό ΚΤΕΟ ή το χάος στο λιμάνι του Ηρακλείου!

Σε τροχιά άμεσων εξελίξεων μπαίνει η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη

, καθώς ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, ζητώντας την παραχώρηση του κτιρίου του παλαιού ΚΤΕΟ στον Καρτερό για διάστημα έξι μηνών. Από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει, θέτοντας ουσιαστικά ένα «τελεσίγραφο» δύο εβδομάδων για τη λειτουργία του χώρου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι μεταναστευτικές ροές από το Αιγαίο έχουν μειωθεί σημαντικά. Στην Κρήτη το πρώτο πεντάμηνο του 2025 ήταν 4.600, το πεντάμηνο του 2026 ήταν στις 5.600 οι αυξήσεις (έχουμε αύξηση 20%) και η ροή βαίνει αυξανόμενη παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από την χώρα και την ΕΕ.

Στην Κρήτη, δεν έχουμε τις δομές που έχουμε στο Αιγαίο για την διαχείριση. Η θέση της Κυβέρνησης ήταν να δημιουργηθεί μια κλειστή μόνιμη δομής την Κρήτη. Η Αυτοδιοίκηση αντιπρότεινε να υπάρξουν δύο προσωρινοί χώροι. Τα Χανιά με την βοήθεια και την αρωγή του Περιφερειάρχη, αλλά και του δήμου Χανίων υποδείχθηκε χώρος που σήμερα λειτουργεί πλήρως, όπου διεξάγεται η πρώτη διαλογή για το ποιος έχει προσφυγικό προφίλ - άρα να μεταφερθεί σε ανοικτή δομή της ενδοχώρας- και όποιος δεν έχει να μεταφερθεί σε κλειστή δομή της ενδοχώρας για να εξεταστεί η αίτηση του.

Στο Ηράκλειο όμως, ο δήμος δήλωσε εγγράφως ότι δεν μπορεί να βρει χώρο. Μας ζητήθηκε να βρούμε ιδιωτικούς χώρους. Εντοπίσαμε επτά ιδιωτικούς χώρους. Υπήρξαν όμως ψηφίσματα κατοίκων που αντιτίθενται.

Σήμερα, είπε ο κ. Πλεύρης «έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη και ζήτησα τον χώρο του παλαιού ΚΤΕΟ στο Ηράκλειο που εμάς μας επαρκεί, ώστε άμεσα να μπορέσει να λειτουργήσει τους επόμενους τέσσερις - πέντε μήνες» λέγοντας ότι δεν μπορεί να επικρατεί μια στείρα άρνηση από τους κατοίκους του Ηρακλείου στο να βρεθεί ένας χώρος για αυτή την διαδικασία πρώτης διαλογής που διαρκεί δύο - τρείς ημέρες, ειδικά αυτή την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών.

Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση με την επί της Αρχής θετική ψήφο της ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και η Νίκη επιφυλάχθηκαν.

«Όχι σε όλα» – Το ξέσπασμα στη Βουλή

Ο Υπουργός Μετανάστευσης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις αντιδράσεις των τοπικών φορέων (όπως συνέβη πρόσφατα με τις περιοχές Μαλάδες και Αθανάτους).

«Δεν μπορεί στην Κρήτη να λέτε όχι σε όλους τους χώρους. Η διαχείριση των ροών δεν μπορεί να γίνεται στο λιμάνι του Ηρακλείου» , δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει το πρόβλημα χωρίς άμεση απάντηση ενόψει της θερινής περιόδου. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι «όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, εκτός εάν η περιφέρεια θεωρεί αποδεκτό, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών να συνεχίσει να πραγματοποιείται εντός του λιμένα, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, κάτι που προφανώς είναι αδιανόητο».

Η Στρατηγική της «επόμενης μέρας»

Το κυβερνητικό πλάνο για τη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης στην Κρήτη βασίζεται σε τρεις άξονες:

Προσωρινή Κράτηση:

Παραμονή των νεοαφιχθέντων στις προσωρινές δομές (Ηράκλειο, Χανιά) για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Ταχεία Αποσυμφόρηση:

Άμεση μεταφορά των μεταναστών σε ανοιχτές ή κλειστές δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας (ενδοχώρα), ανάλογα με το προσφυγικό τους προφίλ.

Κέντρα Επιστροφής:

Ενεργοποίηση συμφωνιών με τρίτες χώρες εντός του 2026 για την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η τελική απόφαση

Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το αίτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης μεταφέρεται άμεσα προς συζήτηση στο Περιφερειακ΄Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο καλείται να ζυγίσει τις έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην πιεστική ανάγκη εξεύρεσης μιας ρεαλιστικής και άμεσης λύσης.

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