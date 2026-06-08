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Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και του πεζοδρομημένου τμήματος της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου
μαρκοπουλου
clock 17:37 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας σημαντικός δρόμος για το κέντρο του Ηρακλείου, η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, παραδίδεται ξανά προς χρήση την Τρίτη 9 Ιουνίου, μετά τις 10:00, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισή του από το Τμήμα Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, ικανοποιώντας ένα πολύχρονο αίτημα κατοίκων και διερχόμενων οδηγών.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης με κυβόλιθους, του δικτύου απορροής ομβρίων και της τοποθέτησης νέων σχαρών σε όλο το μήκος του δρόμου.

μαρκοπουλου

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με αυτό το έργο, πραγματοποιήθηκε και ολική αντικατάσταση της ασφάλτου στη συνέχεια της οδού Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, από τη συμβολή με την οδό Σινά (τέλος των κυβόλιθων) μέχρι την οδό Αγίου Μηνά, καθώς και σε τμήμα της οδού Τομπάζη από τη συμβολή της με την οδό Μονής Καρδιωτίσσης μέχρι τη συμβολή με την οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου.

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