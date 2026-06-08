Ηράκλειο: Διπλό μέτωπο φωτιάς κινητοποίησε την Πυροσβεστική

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το μεσημέρι, μετά από διπλό συναγερμό για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο Ηράκλειο.

Διπλό μέτωπο σε Καλό Χωριό και Μαλάδες

Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του Καλού Χωριού στο Μονοφάτσι. Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή ύλη λειτούργησαν ως επιταχυντές, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύσει στο σημείο με ισχυρή δύναμη οχημάτων και προσωπικού. Η έγκαιρη περικύκλωση της φωτιάς απέτρεψε την επέκτασή της προς παρακείμενες περιουσίες.

Σχεδόν ταυτόχρονα, δεύτερη εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή των Μαλάδων. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών και σε αυτό το μέτωπο υπήρξε καταλυτική, περιορίζοντας τις φλόγες πριν λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις.

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Υπό πλήρη έλεγχο η κατάσταση

Χάρη στον συντονισμό και την ταχύτητα των επίγειων δυνάμεων, η κατάσταση και στα δύο μέτωπα τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Στα σημεία παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

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