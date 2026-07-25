Ανεβαίνουν τα ενοίκια στις φοιτητουπόλεις – Στις ακριβότερες Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο

Αυξημένες εμφανίζονται οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στις περισσότερες φοιτητουπόλεις της χώρας το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights, η άνοδος των ενοικίων συνεχίζεται, αν και καταγράφονται σημαντικές διαφορές από πόλη σε πόλη.

Μεταξύ των ακριβότερων φοιτητουπόλεων συγκαταλέγονται η Κέρκυρα (13,4 ευρώ/τ.μ.), η Ρόδος (13,3 ευρώ/τ.μ.) και το Ρέθυμνο (13,2 ευρώ/τ.μ.), ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 ευρώ/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12 ευρώ/τ.μ.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σημείωσε η Ρόδος (+16,6%), ενώ σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης στη Δράμα (+15,2%), στη Χίο (+13,1%), στην Καστοριά (+12,3%) και στο Ηράκλειο (+12%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σπάρτη, το Αγρίνιο και τα Τρίκαλα, ενώ σε πόλεις όπως η Πάτρα, ο Βόλος, το Ρίο και η Κατερίνη οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες.

Η εικόνα αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά φοιτητικής κατοικίας, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπου η αυξημένη ζήτηση για ενοικιάσεις επηρεάζει σημαντικά το κόστος στέγασης των φοιτητών.

Πηγή φωτογραφίες - unsplash.com

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