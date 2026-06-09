Δομή μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ: Μέγα λάθος η χωροθέτηση του - Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου, παρακολουθώντας με ιδιαίτερη ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις και τις πληροφορίες που αφορούν τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του παλαιού δημόσιου ΚΤΕΟ, προχώρησε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία της τοπικής κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τις θέσεις και τις ανησυχίες του μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

Αναλυτικά:

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το ΔΣ του Εμπορικού Συλογου Χερσονήσου συνεδριάζοντας εκτάκτως αποφάσισε τα παρακάτω. Δυστυχώς ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου καλείται για ακόμη μια φορά, να παρέμβει ενάντια σε αποφάσεις και πολίτικές που μόνο βάλλουν κατά των συμφερόντων των μελών του. Οφείλουμε όμως αφού η έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών για την δημιουργία δομής μεταναστών στον χώρο του παλιού δημόσιου ΚΤΕΟ.

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Το παλιό ΚΤΕΟ, βρίσκετε επί του ΒΟΑΚ, σε μια περιοχή που ήδη γνωρίζει ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων , βιλών βραχυχρόνιας μίσθωσης, μικρών ή μεγαλύτερων εμπορικών καταστημάτων, εστίασης, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος της Αμνισού , ενώ θα έπρεπε να είναι αντί να αποτελεί πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών, είναι αφημένος ουσιαστικά στην τύχη του.

Δεν πάνε παρά λίγες εβδομάδες που είχαμε καλέσει την κυβέρνηση να πάρει γενναίες αποφάσεις για το διαχρονικό πρόβλημα των Ρομά που με τις συμπεριφορές τους, υποβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν .

Ο τουρισμός είναι ένας ευάλωτος κλάδος που μπορεί το παραμικρό λάθος, η παραμικρή αστοχία να οδηγήσει σε Συμπληγάδες, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Καλούμε τον υπουργό Μετανάστευσης και κάθε άλλο αρμόδιο να ακούσει τις προτροπές όλων και να μην προχωρήσει στην δημιουργία της δομής μεταναστών στα όρια του Δήμου Χερσονήσου.

Καλούμε το υπουργείο Τουρισμού, του κυρίαρχου κλάδου της ελληνικής οικονομίας, να υποστηρίξει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του, εξηγώντας στον υπουργό Μετανάστευσης το μέγα λάθος της συγκεκριμένης απόφασης.

Καλούμε την κυβέρνηση, να αφουγκραστεί την κοινωνία ενός από τους μεγαλύτερους τουριστικούς Δήμους της χώρας, αν όχι τον μεγαλύτερο και να οριοθετήσει την δομή μεταναστών σε ένα μη τουριστικό Δήμο . Η φετινή τουριστική σεζόν, με την διεθνή συγκυρία των δυο πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή , είναι τρομακτικά δύσκολη.

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