Qatargate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, καθώς οι βελγικές εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε μια νέα, κρίσιμη δικαστική και πολιτική φάση, με τις ελληνικές αρχές να κινούν ήδη τις απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες για τη διαχείριση του αιτήματος των Βρυξελλών.

Στο μικροσκόπιο η ΜΚΟ «Fight Impunity»

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το ένταλμα συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου ως επίτιμο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Fight Impunity». Η συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε ιδρυθεί από τον πρώην Ιταλό ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» του δικτύου χρηματισμού και επηρεασμού ευρωπαϊκών θεσμών από ξένα κράτη, όπως το Κατάρ και το Μαρόκο.

Το «μπλόκο» της ασυλίας και τα επόμενα βήματα

Αν και το ένταλμα έχει διαβιβαστεί επίσημα στις ελληνικές δικαστικές αρχές, η εκτέλεσή του είναι αδύνατη στην παρούσα φάση, καθώς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προστατεύεται από τη βουλευτική ασυλία που απορρέει από την εκλογή του στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η δικογραφία έχει ήδη πάρει τη θεσμική οδό

Το αίτημα εστάλη από το Βέλγιο μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μελέτησε τον φάκελο και τον προώθησε στον Άρειο Πάγο.

Μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το αίτημα αναμένεται να φτάσει άμεσα στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή.

«Δεν έχω να κρύψω τίποτα»

Ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος αντέδρασε άμεσα, επιλέγοντας να επισκεφθεί αυτοπροσώπως την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως για το περιεχόμενο του εντάλματος και τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο πρώην Επίτροπος εμφανίστηκε καθησυχαστικός και απόλυτα κατηγορηματικός, αναφέροντας: «Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όλα είναι νόμιμα», ενώ επανέλαβε πως η συμμετοχή του στην εν λόγω ΜΚΟ ήταν καθαρά τιμητική και χωρίς καμία εμπλοκή σε οικονομικές ή παράνομες δραστηριότητες.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί μόλις το αίτημα των βελγικών αρχών περάσει το κατώφλι της Ολομέλειας της Βουλής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Πώς εξιχνιάστηκε η δολοφονία της Σταυρούλας – Τα κρίσιμα στοιχεία που «έσπασαν» τον 43χρονο