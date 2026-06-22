“Μαζί για τα Αστερούσια”: Η Περιφέρεια Κρήτης σε ημερίδα για το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών “Asterousia Trails”

Τη σημασία της ενημέρωσης και συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στις ενέργειες που ορ-γανώνονται για την προσαρμογή της Κρήτης και ιδιαίτερα της περιοχής των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή ανέδειξε ημερίδα που έγινε την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Δημαρ-χείο Αγίων Δέκα, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης.



Την ημερίδα με θέμα «Πεζοπορικές Διαδρομές και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στα Αστερούσια» οργάνωσε ο Δήμος Γόρτυνας στο πλαίσιο της δημιουργίας δικτύου πεζο-πορικών διαδρομών “Asterousia Trails”.



Τις εργασίες χαιρέτησε ο αντιδήμαρχος Γόρτυνας, Ιωάννης Λιοδακάκης, ενώ παρευρέ-θηκε, μεταξύ άλλων, η Αικατερίνη Μανταδάκη, από το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Νεολαία του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO.



Η πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας Αστερουσίων, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αστερουσίων (Τ.Ε.Δ.Α.), Θεανώ Βρέντζου, παρουσίασε το θέμα «Το Από-θεμα Βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων». Αναφέρθηκε στον περιβαλλοντικό και πολιτι-στικό πλούτο της περιοχής και τόνισε την ανάγκη να παραδώσουμε τον τόπο αειφόρο, όπως τον παραλάβαμε.

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Τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στην Κρήτη αλλά και παγκοσμίως παρουσίασε η προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής, Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ευγενία Στυλιανού, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Μαζί για τα Α-στερούσια: Η κλιματική προσαρμογή ως ευκαιρία τοπικής αναγέννησης».



Αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Πε-ΣΠΚΑ) της Περιφέρειας Κρήτης και την “κλιματική συμμαχία” που έχει συναφθεί με Πανε-πιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Περιφε-ρειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κρήτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» που χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.



Εξήγησε τι περιλαμβάνει το Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των Αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, το οποίο έχουν υπογράψει η Περιφέρεια Κρήτης, οι Δήμοι Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Γόρτυνας, Μίνωα Πεδιάδας και Φαιστού, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και η Τοπική Επιτροπή Διαχείρισης Απο-θέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων (MAB/UNESCO).

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Εξήγησε την αξία των δενδροφυτεύσεων ως δράση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που αφορά τόσο στον ορεινό όγκο όσο και τον κάμπο της Μεσαράς, αφού λειτουργούν ως ενιαίο και αλληλένδετο οικοσύστημα. Τόνισε ότι η κρίσιμη παράμετρος για την αναγέννηση των Αστερουσίων είναι το «ΜΑΖΙ». Για τον λόγο αυτό το project των δενδροφυτεύσεων θα χτίζεται σταδιακά και θα εξελίσσεται με πλήρη ενημέρωση και συνεργασία των τοπικών κοι-νωνιών.

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Η Στυλιανού έχει εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Κρήτης σε αντίστοιχες εκδηλώσεις που έγι-ναν το προηγούμενο διάστημα στον Χάρακα και το Απεσωκάρι.



Στη συνέχεια, η Χρύσα Παγκάλου - Γενική Διευθύντρια ΕΤΑΜ Α.Ε. ανέδειξε τον ρόλο του Δικτύου Τουρισμού Υπαίθρου “Epaithros+” και της πλατφόρμας Rural Greece στην α-νάδειξη του προορισμού: Asterousia trails, ένα έργο που αφορά στη δημιουργία και ανά-δειξη ενός δικτύου 11 πεζοπορικών διαδρομών στα Αστερούσια.



Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκόμενους.

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