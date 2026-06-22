Μπάσκετ: Στον ΠΑΣ Γιάννινα η Σοφία Γιαπιτζόγλου-Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Σταμούλος

Σε επίπεδο Α1 Γυναικών θα αγωνιστεί και τη νέα σεζόν η Σοφία Γιαπιτζόγλου, αλλάζοντας όμως πόλη και ομάδα.

Η 20χρονη γκαρντ που αναδείχθηκε από τον Ανδρογέα θα συνεχίσει στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η ανακοίνωση:

"Ο ΠΑΣ Γιάννινα WBC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σοφία Γιαπιτζόγλου για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η 20χρονη γκαρντ (1.73μ.), γεννημένη το 2006, αποτελεί μία από τις πλέον ελπιδοφόρες Ελληνίδες αθλήτριες της γενιάς της. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας, ενώ τα τελευταία χρόνια ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ.

Τη σεζόν 2024-2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην Α1 Γυναικών με τον Ηρακλή, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο της Next Gen MVP, διάκριση που απονέμεται στις κορυφαίες νεαρές Ελληνίδες αθλήτριες του πρωταθλήματος.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Πανσερραϊκού, καταγράφοντας συμμετοχές στην Α1 Γυναικών με μέσο όρο περίπου 5,8 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αγωνιστική της εξέλιξη.

Η απόκτηση της Σοφίας εντάσσεται στη φιλοσοφία του συλλόγου για επένδυση σε νεαρές Ελληνίδες αθλήτριες με προοπτική. Παράλληλα, η έλευση του προπονητή Βασίλη Μασλαρινού, ο οποίος έχει αποδείξει διαχρονικά την ικανότητά του να εξελίσσει και να αναδεικνύει Ελληνίδες αθλήτριες στο υψηλότερο επίπεδο, δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για το επόμενο βήμα στην καριέρα της

Σοφία, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα WBC και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα!

Welcome Sofia!"

Σπουδαία επιτυχία σημείωσε με τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση ένα παιδί του Ανδρογέα, ο Δημήτρης Σταμούλος.

Ως μαθητής των Εκπαιδευτηρίων ο αθλητής του Προμηθέα ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Η ηρακλειώτικη ομάδα εξέφρασε την περηφάνια της αναφέροντας τα εξής:

Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Δημήτρης Σταμούλος

Στην κορυφή του σχολικού παγκοσμίου πρωταθλήματος μπάσκετ βρίσκεται ένα δικό μας παιδί, ο @stamouloss_ μαζί με τη σχολική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση».

Η ομάδα, στην οποία συμμετέχουν αθλητές του προγράμματος NOUS της Ακαδημίας του Προμηθέα, επικράτησε στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Κίνα με σκορ 68–48 και κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο «Ανδρογέας» εκφράζει την ιδιαίτερη περηφάνια του για τον Δημήτρη, ένα παιδί που ξεκίνησε το μπάσκετ από την ακαδημία της ομάδας μας και συνεχίζει να πραγματοποιεί τα όνειρά του, κατακτώντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη.

Μπράβο Δημήτρη! Η πορεία σου μας γεμίζει υπερηφάνεια.