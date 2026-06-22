Τουρισμός: Τα «ξενοδοχεία ενηλίκων» της μόδας και στην Ελλάδα

Η πολιτική κάποιων εξ αυτών είναι ρητή: «Δεν επιτρέπονται τα παιδιά», γράφουν σε εμφανή σημεία της ιστοσελίδας κράτησης. Αλλα, μπορεί να το αναφέρουν μέχρι και στον τίτλο του καταλύματος: «Adults only». Είναι τα λεγόμενα «ξενοδοχεία ενηλίκων» – μια τάση που στο εξωτερικό υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει να κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ελλάδα.

Κάποιες αναφορές θέλουν τα ξενοδοχεία ενηλίκων να ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και να κορυφώθηκαν τη δεκαετία του 2000, κυρίως σε πολυτελείς ή ρομαντικούς προορισμούς, όπως οι Μαλδίβες, η Ταϊλάνδη, η Καραϊβική και η Σαντορίνη, προσελκύοντας τουρίστες από τη Βόρεια Ευρώπη και αλλού.

Πλέον όμως, φαίνεται να κανονικοποιούνται ως επιλογή. Και ο λόγος είναι απλός: ιδιοκτήτες τέτοιων ξενοδοχείων θεωρούν πως πολλοί ενήλικες ταξιδιώτες, και κυρίως ζευγάρια ή όσοι ταξιδεύουν για δουλειά, προτιμούν ένα περιβάλλον ηρεμίας και γαλήνης, μακριά από τη φασαρία και την ένταση μικρών ή μεγαλύτερων παιδιών.

Δημιουργούν έτσι «ζώνες ενηλίκων», τις οποίες δεν παραλείπουν να διαφημίζουν ως τέτοιες: με banners που δείχνουν ζευγάρια να χαλαρώνουν σε ξαπλώστρες απολαμβάνοντας ένα ποτό, χωρίς την «ενόχληση» και τη ζωηράδα από παιδιά που παίζουν τριγύρω. Μια εκδοχή θέλει τη ζήτηση για τέτοιου τύπου διακοπές να αυξήθηκε αισθητά μετά την πανδημία.

Πέρα από τη χαλάρωση, τα «ιδιαίτερα» αυτά ξενοδοχεία επενδύουν και σε ρομαντικά και πολυτελή πακέτα – ιδιαίτερα σε εμπειρίες για ζευγάρια, όπως spa, ιδιωτικές πισίνες, γεύματα υψηλής γαστρονομίας κ.ά. Επειτα, υπάρχει και καλύτερος έλεγχος των υπηρεσιών από τους ίδιους τους ξενοδόχους και αυτό διότι χωρίς παιδιά στον «ορίζοντα» είναι ευκολότερο να διαχειριστούν τους κοινόχρηστους χώρους, όπως και ζητήματα ησυχίας και ασφάλειας.

Η αναζήτηση

Μια απλή αναζήτηση σε γνωστή πλατφόρμα εύρεσης καταλύματος για την Ελλάδα τους τρεις μήνες του καλοκαιριού επιστρέφει περισσότερα από 1.000 αποτελέσματα: από τη Χαλκιδική μέχρι τη Ρόδο, την Κρήτη και την Αθήνα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει φίλτρο αναζήτησης «Μόνο για ενήλικες», στην κατηγορία «Τύπος ταξιδιώτη», δίπλα από τα φίλτρα «Επιτρέπονται τα κατοικίδια» και «Travel proud – Φιλικό προς τους ΛΟΑΤΚΙ». Κάποια από αυτά βάζουν συγκεκριμένους ηλικιακούς περιορισμούς, για παράδειγμα μπορεί να απαγορεύουν τη διαμονή ατόμων κάτω των 16 ή ακόμα και των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει σαφής νομική διάσταση αναφορικά με την απαγόρευση φιλοξενίας ανηλίκων σε ξενοδοχεία, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι κάτι που έχει αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις και θεωρείται γενικά σύννομη. Κάτι που δεν ισχύει εντελώς για το εξωτερικό. Για παράδειγμα στη Γαλλία είχε ξεκινήσει έντονη αντιπαράθεση αναφορικά με το κατά πόσο είναι ηθικά και νομικά σωστό να αποκλείονται τα παιδιά από τις διακοπές.

Υπάρχουν μάλιστα φωνές που θεωρούν ότι πρέπει να απαγορευτεί με νόμο αυτή η τάση. Σε αυτό το πλαίσιο, πολιτικοί που εναντιώνονται στα ξενοδοχεία ενηλίκων έκαναν λόγο μέχρι και για «βία κατά των παιδιών». Και βέβαια αυτή η συζήτηση ανήκει στο μεγαλύτερο πλαίσιο της τάσης αποκλεισμού ανηλίκων από χώρους διασκέδασης – π.χ. το ίδιο έχει παρατηρηθεί, κυρίως στο εξωτερικό, και σε εστιατόρια.

πηγή: tanea.gr

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