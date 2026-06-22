Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Τέλος στην απαράδεκτη εικόνα - Οι τουριστικοί πράκτορες μάζεψαν τα σκουπίδια

Τέλος στην αρνητική εικόνα που αντίκριζαν οι τουρίστες κατά την άφιξή τους στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου βάζει μια νέα, συντονισμένη προσπάθεια.

Ένα από τα πιο σημαντικά «πρόσωπα» της Κρήτης προς τον έξω κόσμο, ο εξωτερικός χώρος των αφίξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου, απαλλάσσεται οριστικά από το πρόβλημα των συσσωρευμένων απορριμμάτων.

Μετά από άμεσες ενέργειες του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, η πρώτη εντύπωση των επισκεπτών του νησιού αλλάζει πλέον ριζικά προς το καλύτερο.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Λύθηκε ένα ακόμη πρόβλημα που εξέθετε την εικόνα του τόπου μας

Η απαράδεκτη εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων που αντίκριζαν οι επισκέπτες μας αμέσως μετά την έξοδό τους από το κτίριο αφίξεων του Αεροδρομίου Ηρακλείου αποτελεί πλέον παρελθόν.

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, προσλήφθηκε ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και ευταξία του χώρου έξω από το κτίριο αφίξεων, των σημείων όπου βρίσκονται τα περίπτερα υποδοχής, του χώρου στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και της περιοχής εκτός αεροδρομίου από όπου εξέρχονται οι επισκέπτες μέσω του λεγόμενου «πρώην πορτάκι».

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Πρόκειται για ένα σημείο όπου, μέχρι πρόσφατα, οι αφικνούμενοι επισκέπτες αντίκριζαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εκτός των κάδων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αρνητική πρώτη εντύπωση για τον προορισμό μας. Η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου πραγματοποιεί καθημερινά το πρωί αποκομιδή των απορριμμάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, η παρέμβαση αυτή δεν επαρκούσε, καθώς μερίδα συμπολιτών μας ,ασυνείδητα εναπόθεταν εκ νέου μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εκτός των κάδων μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

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Η νέα αυτή πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας του αεροδρομίου και της πρώτης εντύπωσης που αποκομίζουν οι επισκέπτες της Κρήτης, αναβαθμίζοντας την εμπειρία τους από τη στιγμή της άφιξής τους στο νησί.

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