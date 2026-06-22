Ηράκλειο: Συγκίνηση και μηνύματα στη δίκη για τον θάνατο της 23χρονης στα Μάλια

Με μπλούζες που έφεραν στην πλάτη μήνυμα γραμμένο στα αραβικά συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα Δικαστήρια Ηρακλείου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της 23χρονης Μαρίας, ζητώντας δικαίωση για τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισε σήμερα ο 28χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος κατηγορείται για τη μοιραία σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή στη νεαρή γυναίκα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Χερσονήσου και των Μαλίων.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, 5 μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

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Η υπόθεση αφορά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια. Κάτω από συνθήκες που εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η 23χρονη συγκρούστηκε με δίκυκλο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η νεαρή γυναίκα κινούνταν από τα Μάλια προς τη Σταλίδα, ενώ ο 28χρονος ακολουθούσε την αντίθετη πορεία. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 23χρονης, η οποία φορούσε προστατευτικό κράνος.

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Η εκδίκαση της υπόθεσης συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η οικογένεια της Μαρίας αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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(Εικόνα από το τροχαίο στην οδό Γραμματικάκη τον Σεπτέμβριο του 2025)

Το κλίμα έξω από τα δικαστήρια ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με συγγενείς και φίλους της άτυχης κοπέλας να στέκονται σιωπηλά κρατώντας τη μνήμη της ζωντανή και ζητώντας την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία που σημάδεψε την τοπική κοινωνία.

Ένα από τα συνθήματα που αναγράφονταν στις μπλούζες σήμαινε "Γιατί δεν έστριψες το τιμόνι;" ενώ ένα άλλο σήμαινε "γιατί δεν έκοψες ταχύτητα;".

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