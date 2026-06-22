Κρήτη: Οργή και ερωτήματα μετά τον θάνατο 28χρονου σε διάβαση πεζών

Έντονος προβληματισμός έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία του Πλατανιά Χανίων σχετικά με την οδική ασφάλεια στο σημείο και ειδικότερα για τη λειτουργία των διαβάσεων πεζών, με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (21/6) στην Παλαιά Εθνική Οδό στον Πλατανιά Χανίων, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας,

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα εκτυλίχθηκε κοντά σε διάβαση πεζών, όταν ο νεαρός δικυκλιστής φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει πεζό που διέσχιζε το οδόστρωμα. Στην προσπάθειά του αυτή έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και κατέληξε στο οδόστρωμα, όπου στη συνέχεια παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες κατοίκων και φορέων για την ασφάλεια της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενός δρόμου με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, τόσο από μόνιμους κατοίκους όσο και από επισκέπτες, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.

Με ανακοίνωσή τους, οι «Ενεργοί Πολίτες Πλατανιά» θέτουν σειρά ερωτημάτων προς τον Δήμο Πλατανιά, την Περιφέρεια Κρήτης και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας απαντήσεις για τη νομιμότητα, τις τεχνικές μελέτες και τις εγκρίσεις που αφορούν τις διαβάσεις πεζών κατά μήκος του οικισμού. Όπως επισημαίνουν, στον συγκεκριμένο άξονα λειτουργούν περίπου 15 διαβάσεις σε μικρή απόσταση, σε έναν δρόμο με υψηλές ταχύτητες και έντονη κυκλοφορία.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για πιθανές ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως επαρκής φωτισμός, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, αλλά και εμπόδια ορατότητας από σταθμευμένα οχήματα ή άλλες παρεμβάσεις. Οι πολίτες ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα τα σχετικά έγγραφα και οι μελέτες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι διαβάσεις πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το πρόσφατο δυστύχημα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά ως αφορμή για ουσιαστική επανεξέταση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή , κάνοντας λόγο για ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σπαραγμός για τον γνωστό οδοντίατρο που "έσβησε" στη θάλασσα

Κρήτη - Δολοφονία Σταυρούλας: "Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτέλειωσα"

Κρήτη: Ο μαρτυρικός θάνατος της Σταυρούλας και το βίντεο που τα "είπε" όλα

Κρήτη: «Ολα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», ισχυρίστηκε ο 43χρονος για τη δολοφονία της Σταυρούλας