Γ Εθνική: Τετραπλή ανανέωση στον Γιούχτα-Παρέμεινε στον ΠΟΑ ο Νύκταρης

Τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να αποτελούν μέλη του ρόστερ του Γιούχτα και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι Νίκος Κορνηλάκης, Βασίλης Πιστικός και Αντώνης Δασκαλάκης παραμένουν στην ομάδα των Αρχανών και για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Α.Ο. Γιούχτας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Νίκο Κορνηλάκη, Βασίλη Πιστικό και Αντώνη Δασκαλάκη οι οποίοι θα συνεχίσουν να φορούν τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές αποτελούν σημαντικά μέλη του ρόστερ, έχοντας συμβάλει με την παρουσία, τη συνέπεια και την αγωνιστικότητά τους στην πορεία της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια. Η παραμονή τους ενισχύει τη συνέχεια και τη σταθερότητα του αγωνιστικού σχεδιασμού ενόψει της νέας σεζόν.

Η διοίκηση του Α.Ο. Γιούχτα τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία, με στόχο μια ακόμη δημιουργική και ανταγωνιστική χρονιά.Τον πρώτο του σκόρερ (Δημήτρη Μάνο) διατήρησε στο έμψυχο δυναμικό του ο Γιούχτας, καθώς οι δύο πλευρές επέκτειναν τη συνεργασία τους.

@Λίγες μέρες μετά από τον γάμο του ο Μιχαλανδρέας Νύκταρης συμφώνησε να παραμείνει στον ΠΟΑ.

Η ομάδα του προσφυγικού προαστίου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, αναφέροντας τα εξής:

"Στην ομάδα μας και την νέα σεζόν ο Μιχαλανδρέας Νύκταρης!

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Α είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Μιχαλανδρέα Νύκταρη έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή της μεσαίας γραμμής για την νέα αγωνιστική περίοδο. Έτσι, θα συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά με την ποιότητα και το πάθος του στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Του ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!"